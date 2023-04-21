Мощный взрыв в Белгороде. В Минобороны РФ заявили, что их истребитель уронил бомбу на город
Последствия удара по Белгороду (Фото:via Жесть Белгород / Telegram)
В четверг, 20 апреля, в российском Белгороде прогремел мощный взрыв, в результате чего образовалась воронка. Минобороны РФ заявило, что произошел нештатный сход авиационного боеприпаса из Су-34.
В ведомстве добавили, что пострадавших нет.
В то же время губернатор Белгородской области Гладков заявил о двух раненых.
Других деталей в Минобороны страны-агрессора не раскрыли.
Журналист Денис Казанский обратил внимание на то, что российские Telegram-каналы еще до официального сообщения министерства обороны предполагали, что это был удар РФ.
20 апреля Telegram-каналы страны-агрессора России сообщили о сильном взрыве в Белгороде вечером в четверг, 20 апреля.
Перед этим росСМИ утверждали, что «над областью громко». Местный губернатор Вячеслав Гладков подтвердил взрыв и «образование воронки радиусом 20 метров», но не сообщил подробности.