Мощный взрыв в Белгороде. В Минобороны РФ заявили, что их истребитель уронил бомбу на город 21 апреля, 00:02 Последствия удара по Белгороду (Фото:via Жесть Белгород / Telegram)

В четверг, 20 апреля, в российском Белгороде прогремел мощный взрыв, в результате чего образовалась воронка. Минобороны РФ заявило, что произошел нештатный сход авиационного боеприпаса из Су-34.

В ведомстве добавили, что пострадавших нет.

В то же время губернатор Белгородской области Гладков заявил о двух раненых.

Других деталей в Минобороны страны-агрессора не раскрыли.

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Журналист Денис Казанский обратил внимание на то, что российские Telegram-каналы еще до официального сообщения министерства обороны предполагали, что это был удар РФ.

20 апреля Telegram-каналы страны-агрессора России сообщили о сильном взрыве в Белгороде вечером в четверг, 20 апреля.

Перед этим росСМИ утверждали, что «над областью громко». Местный губернатор Вячеслав Гладков подтвердил взрыв и «образование воронки радиусом 20 метров», но не сообщил подробности.

