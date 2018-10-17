17 октября 2018, среда

Мощный ураган Майкл в США: количество жертв возросло до 29 человек

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Жертвами урагана Майкл стали жители четырех американских штатов

Жертвами урагана Майкл стали жители четырех американских штатов

Количество жертв урагана Майкл в США достигло 29 человек.

Как сообщает CNN со ссылкой на местные власти, жертвами стали жители четырех американских штатов.

Во Флориде ураган забрал жизни 19 человек, в Вирджинии – шести, в Северной Каролине - троих и одного в Джорджии.

Напомним, 10 октября на США обрушился ураган Майкл. По данным американского Национального центра по ураганам, скорость ветра внутри него составляла 245 километров в час. Майкл был причислен к ураганам четвертой категории из пяти возможных. 

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