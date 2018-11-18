Мощный циклон Гайя обрушился на юг Индии, 11 погибших

В штате Тамилнад на юге Индии в результате мощного циклона Гайя, который обрушился на территорию страны 16 ноября, погибли 11 человек. Об этом сообщает Reuters.

Правительство штата создало более 470 лагерей помощи, в которые были эвакуированы более 80 тысяч местных жителей.

Отмечается, что циклон сопровождают сильные ливни и штормовой ветер с порывами до 120 км/ч, который вырывает деревья и повреждает линии электропередач.

Чиновники также обещают семьям погибших выплатить компенсацию в 1 млн рупий ($14 тыс. – НВ).