Мощный циклон Гайя обрушился на юг Индии, 11 погибших

В штате Тамилнад на юге Индии в результате мощного циклона Гайя, который обрушился на территорию страны 16 ноября, погибли 11 человек. Об этом сообщает Reuters.
Правительство штата создало более 470 лагерей помощи, в которые были эвакуированы более 80 тысяч местных жителей.
Отмечается, что циклон сопровождают сильные ливни и штормовой ветер с порывами до 120 км/ч, который вырывает деревья и повреждает линии электропередач.
Чиновники также обещают семьям погибших выплатить компенсацию в 1 млн рупий ($14 тыс. – НВ).
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