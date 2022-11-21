В Индонезии произошло мощное землетрясение: погибли 46 человек, около 700 получили ранения 21 ноября, 13:58 Сотни человек получили ранения в результате мощного землетрясения в Индонезии, десятки погибли (Фото:Antara Foto/Raisan Al Farisi via Reuters)

В понедельник, 21 ноября, на острове Ява в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,6. Погибли по меньшей мере 46 человек, около 700 получили ранения.

Об этом сообщили представителя местной власти, пишет CNA.

Эпицентр землетрясения находился на суше в районе населенного пункта Чанжур, примерно в 75 км к юго-востоку от Джакарты и на глубине 10 км.

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Этот город больше всего пострадал от подземных толчков.

Фото: Iman Firmansyah/Reuters

«По последним данным, погибли 46 человек. Жертвы продолжают поступать из многих районов. Около 700 человек получили ранения», — отметил глава администрации Чанжура.

По его словам, у многих раненых переломы из-за того, что они оказались зажаты руинами зданий.

Фото: Antara Foto/Raisan Al Farisi via Reuters

Повреждены тысячи домов.

За два часа после землетрясения было зарегистрировано 25 афтершоков. Существует также опасность оползней.

Фото: Iman Firmansyah/Reuters

Фото: Antara Foto/Regional Disasters Mitigation Agency (BPBD)/Reuters