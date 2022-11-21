В Индонезии произошло мощное землетрясение: погибли 46 человек, около 700 получили ранения
Сотни человек получили ранения в результате мощного землетрясения в Индонезии, десятки погибли (Фото:Antara Foto/Raisan Al Farisi via Reuters)
В понедельник, 21 ноября, на острове Ява в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,6. Погибли по меньшей мере 46 человек, около 700 получили ранения.
Об этом сообщили представителя местной власти, пишет CNA.
Эпицентр землетрясения находился на суше в районе населенного пункта Чанжур, примерно в 75 км к юго-востоку от Джакарты и на глубине 10 км.
Этот город больше всего пострадал от подземных толчков.
«По последним данным, погибли 46 человек. Жертвы продолжают поступать из многих районов. Около 700 человек получили ранения», — отметил глава администрации Чанжура.
По его словам, у многих раненых переломы из-за того, что они оказались зажаты руинами зданий.
Повреждены тысячи домов.
За два часа после землетрясения было зарегистрировано 25 афтершоков. Существует также опасность оползней.