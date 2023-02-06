В Турции и Сирии произошло мощное землетрясение, одно из самых сильных за последние 100 лет: более 200 погибших 6 февраля, 08:04 Жертвами землетрясения стали 118 человек (Фото:Onedio/twitter.com)

Утром в понедельник, 6 февраля, на границе Турции и Сирии произошло мощное землетрясение, жертвами которого стали по меньшей мере 118 человек.

Как сообщает CNN, землетрясение магнитудой 7,8 произошло в турецкой провинции Газиантеп на глубине 24,1 км. Это одно из самых сильных землетрясений в регионе за последние 100 лет.

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Землетрясение ощущалось в нескольких странах региона, включая Сирию и Ливан.

В Турции погибли по меньшей мере 76 человек и более 440 получили ранения. В соседней Сирии по меньшей мере 111 человека погибли и еще более 500 получили ранения. Эти данный постоянно обновляются.

После землетрясения на юге Турции ощущались сильные афтершоки, самый сильный афтершок магнитудой 6,7 произошел примерно в 32 километрах к северо-западу от эпицентра основного землетрясения. Затем через 19 минут после основного землетрясения произошел еще один сильный афтершок магнитудой 5,6.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что землетрясение ощущалось во многих частях страны.

По его словам, все соответствующие подразделения находятся в состоянии боевой готовности.