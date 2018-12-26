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Мощное землетрясение на Сицилии: количество пострадавших достигло 30 человек

Сегодня, 17:03
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Из-за землетрясения пострадали 30 человек

На Сицилии количество пострадавших в результате землетрясения достигло до 30 человек, сообщает Reuters.

"Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в области к северу от Катании на склонах горы Этна на Сицилии утром в среду, причинив ущерб зданиям и ранив около 30 человек, сообщили чиновники", - сказано в сообщении.

Люди травмировались во время падения кладки, когда бежали из дома.

Примерно десять человек были госпитализированы, но травмы не были серьезными.

Ранее, на фоне извержения недавно проснувшегося вулкана Этна на итальянском острове Сицилия произошло землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр землетрясения находился вблизи муниципалитетов Виагранде и Трекастанья.

Теги:   Сицилия Землетрясение Италия

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