Мощное землетрясение на Аляске: власти ввели режим ЧП

В связи с мощным землетрясением на Аляске ввели режим чрезвычайного положения.

Об этом сообщил губернатор штата Билл Уокер в Twitter.

"После крупного землетрясения я объявил о наличии стихийного бедствия. Нахожусь в непосредственном контакте с Белым домом", - написал он.

По данным полиции Анкориджа из-за землетрясения в городе были разрушены многие административные здания и жилые дома. Подземные толчки привели к сильному повреждению инфраструктуры города, закрыты многие дороги и мосты.

(1/2) After a major earthquake, I have issued a declaration of disaster & I have been in direct contact with the White House. Major General Laurie Hummel & I are now working w emergency responders to make sure Alaskans are safe.

(2/2) From the incident command center established at Joint Base Elmendorf and Richardson we are closely monitoring reports of aftershocks and assessing damage to roads, bridges and buildings.



My family is praying for yours. God bless Alaska.