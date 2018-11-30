Мощное землетрясение на Аляске: власти ввели режим ЧП

В связи с мощным землетрясением на Аляске ввели режим чрезвычайного положения.
Об этом сообщил губернатор штата Билл Уокер в Twitter.
"После крупного землетрясения я объявил о наличии стихийного бедствия. Нахожусь в непосредственном контакте с Белым домом", - написал он.
По данным полиции Анкориджа из-за землетрясения в городе были разрушены многие административные здания и жилые дома. Подземные толчки привели к сильному повреждению инфраструктуры города, закрыты многие дороги и мосты.
(1/2) After a major earthquake, I have issued a declaration of disaster & I have been in direct contact with the White House. Major General Laurie Hummel & I are now working w emergency responders to make sure Alaskans are safe.— Governor Bill Walker (@AkGovBillWalker) 30 ноября 2018 г.
(2/2) From the incident command center established at Joint Base Elmendorf and Richardson we are closely monitoring reports of aftershocks and assessing damage to roads, bridges and buildings.— Governor Bill Walker (@AkGovBillWalker) 30 ноября 2018 г.
My family is praying for yours. God bless Alaska.
Напомним, что 30 ноября, американский город Анкоридж на Аляске сотрясло мощное землетрясение магнитудой 7,0. В Геологической службе США сообщили, что эпицентр подземных толчков находился примерно в 13 км от города. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км. После этого в 4 км от города произошло повторное землетрясение магнитудой 5,8.
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