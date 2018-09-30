30 сентября 2018, воскресенье

Мощное землетрясение и цунами в Индонезии: стало известно о как минимум 830 жертвах

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Многие люди погибли в собственных домах

Многие люди погибли в собственных домах

В Индонезии число погибших в результате землетрясения и цунами возросло: жертвами стали по меньшей мере 832 человека.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Национальное управление по ликвидации стихийных бедствий.

Известно, что многие люди погибли в домах, которые были разрушены в результате землетрясения магнитудой 7,5 баллов. Землетрясение вызвало волны цунами, которые достигали 6 метров.

Спасатели вручную разбирали завалы зданий в поисках выживших.

В сообщении добавляют, что стихия нанесла больше вреда, чем ожидалось.

Напомним, 28 сентября в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5. Очаг залегал на глубине около 10 км в 78 км от города Палу с населением 350 тыс. человек. Сообщалось о 420 погибших.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове