Мощное землетрясение и цунами в Индонезии: стало известно о как минимум 830 жертвах

Многие люди погибли в собственных домах

В Индонезии число погибших в результате землетрясения и цунами возросло: жертвами стали по меньшей мере 832 человека.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Национальное управление по ликвидации стихийных бедствий.

Известно, что многие люди погибли в домах, которые были разрушены в результате землетрясения магнитудой 7,5 баллов. Землетрясение вызвало волны цунами, которые достигали 6 метров.

Спасатели вручную разбирали завалы зданий в поисках выживших.

В сообщении добавляют, что стихия нанесла больше вреда, чем ожидалось.

Напомним, 28 сентября в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5. Очаг залегал на глубине около 10 км в 78 км от города Палу с населением 350 тыс. человек. Сообщалось о 420 погибших.