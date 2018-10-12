Мощное землетрясение и цунами в Индонезии: количество погибших превысило 2000 человек

Количество погибших в результате мощного землетрясения и цунами в Индонезии составило 2073 человека.

Как сообщает Reuters, поиски пропавших без вести продлили еще на день. Спасатели будут разбирать завалы до вечера пятницы.

Представитель агентства по борьбе со стихийными бедствиями заявил, что неизвестно, сколько еще людей предстоит найти в разрушенных кварталах Палу. Количество погибших может достичь 5000.

Напомним, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси.

Землетрясение вызвало волны цунами, которые достигали шести метров.

ООН выделила 15 млн долларов помощи на ликвидацию последствий мощного землетрясения в Индонезии.

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