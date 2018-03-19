"Моржи", человек-ракета и "ангел" с навозом: выборы Путина как шоу

18 марта состоялись выборы президента России, на которых прогнозируемо победил Владимир Путин. Кроме многочисленных нарушений - вбросов бюллетеней, возможности проголосовать несколько раз на разных участках, неправильно расположенных камер видеонаблюдения и нападений на наблюдателей - выборы запомнились также несколькими абсурдными и смешными эпизодами.
НВ приводит Топ-10 случаев, когда выборы президента РФ практически превращались в цирковое шоу.
1. Древарх с "крыльями ангела" и пакетом навоза
В Архангельске на избирательный участок №64 один из избирателей явился в белом костюме с прикрепленными к нему "крыльями ангела" и пакетом конского навоза. Он рассказал полицейскому, что намерен раскидать навоз по помещению, чтобы "удобрить" выборы и показать свое отношение к происходящему.
Разбросать навоз полицейский ему не позволил, но позволил проголосовать. В материале 29.ru об этом инциденте человека с крыльями и пакетом навоза называют Древархом, судя по всему, он широко известен в Архангельске. В Википедии о нем есть статья, в которой описываются другие его акции и образ жизни.
2. Голосование алтайских "моржей"
Весьма зрелищным было и голосование представителей федерации Алтайского края по зимнему плаванию Белые медведи. На избирательный участок в Барнауле они пришли в плавках, купальных костюмах и костюмах белых медведей и, как пишет Политсиб.ru, "показали традиционное шоу".
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3. Голосование человека-ракеты
В Ленобласти в Ломоносовском районе на УИК 639 в деревне Горбунки голосовать на выборах президента России пришел человек в костюме ракеты Сармат, про которую Путин рассказывал во время выступления перед Федеральным собранием за две недели до выборов.
Это перевыборы Путина, сынок.— Alexey Navalny (@navalny) 18 марта 2018 г.
В Ленобласти проголосовала ракета "Сармат". pic.twitter.com/slK6V56om8
4. Просто медведь
В Бурятии в городе Северобайкальск на выборы пришел человек в костюме бурого медведя.
Хотя он не поместился в этом костюме в кабинку, проголосовать ему все-таки удалось, сообщило агентство Восток телеинформ.
5. Дракон
В Рязани на избирательный участок №937 местный житель пришел в костюме дракона. Об этом сообщил сайт rzn.info. "Дракон" в кабинку для голосования тоже не поместился.
Фото: rzn.info
6. Поедание бюллетеня
В Омске местный житель съел свой бюллетень. И снял это на видео.
Омич съел избирательный бюллетень. Интересная альтернатива «забастовке избирателей»https://t.co/e4xfCQEVP4 pic.twitter.com/q6kJs5fadV— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 18 марта 2018 г.
7. Путин как мессия
В Красноярске местные избиратели решили сделать незабываемое фото и заодно призвать Путина "спасти и сохранить" Россию.
Если вы вдруг подумали, что больше ничего интересного не будет, то вам немного Красноярска. Там на избирательных участках призывают нового мессию. А онлайн наш продолжается https://t.co/dEU4eLsoSQ pic.twitter.com/SUDbxSNEg9— Тайга.инфо (@taygainfo) 18 марта 2018 г.
8. Ватный Ждун
Красноярский же художник Василий Слонов в честь президентских выборов в России создал собственную интерпретацию известной скульптуры Ждуна - ватного Ждуна.
9. Рыцари
В Санкт-Петербурге на избирательный участок пришли люди в костюмах рыцарей.
На УИК 517 пришли голосовать рыцари pic.twitter.com/vHmTK1QjaU— Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) 18 марта 2018 г.
В комментарии к сообщению об этом штаба Алексея Навального в Петербурге сообщают, что это реконструкторы времен Александра Невского из школьного клуба.
10. Петр I и Екатерина II
Петербургское региональное отделение Единой России опубликовало на своей странице в Twitter фотографии избирателей в костюмах Петра I и Екатерины II.
Их Величество Пётр I и Екатерина II— ЕДИНАЯ РОССИЯ Санкт- (@er_spb) 18 марта 2018 г.
#участОК#СПб pic.twitter.com/lIcmtZ0U2Y
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