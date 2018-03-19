"Моржи", человек-ракета и "ангел" с навозом: выборы Путина как шоу

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Красноярский художник Василий Слонов создал в честь президентских выборов в России ватного Ждуна
Фото: Vasiliy Slonov via Facebook

Красноярский художник Василий Слонов создал в честь президентских выборов в России ватного Ждуна

18 марта состоялись выборы президента России, на которых прогнозируемо победил Владимир Путин. Кроме многочисленных нарушений - вбросов бюллетеней, возможности проголосовать несколько раз на разных участках, неправильно расположенных камер видеонаблюдения и нападений на наблюдателей - выборы запомнились также несколькими абсурдными и смешными эпизодами.

НВ приводит Топ-10 случаев, когда выборы президента РФ практически превращались в цирковое шоу.

1. Древарх с "крыльями ангела" и пакетом навоза

В Архангельске на избирательный участок №64 один из избирателей явился в белом костюме с прикрепленными к нему "крыльями ангела" и пакетом конского навоза. Он рассказал полицейскому, что намерен раскидать навоз по помещению, чтобы "удобрить" выборы и показать свое отношение к происходящему.

Разбросать навоз полицейский ему не позволил, но позволил проголосовать. В материале 29.ru об этом инциденте человека с крыльями и пакетом навоза называют Древархом, судя по всему, он широко известен в Архангельске. В Википедии о нем есть статья, в которой описываются другие его акции и образ жизни.

2. Голосование алтайских "моржей"

Весьма зрелищным было и голосование представителей федерации Алтайского края по зимнему плаванию Белые медведи. На избирательный участок в Барнауле они пришли в плавках, купальных костюмах и костюмах белых медведей и, как пишет Политсиб.ru, "показали традиционное шоу".

3. Голосование человека-ракеты 

В Ленобласти в Ломоносовском районе на УИК 639 в деревне Горбунки голосовать на выборах президента России пришел человек в костюме ракеты Сармат, про которую Путин рассказывал во время выступления перед Федеральным собранием за две недели до выборов.

4. Просто медведь

В Бурятии в городе Северобайкальск на выборы пришел человек в костюме бурого медведя.

Хотя он не поместился в этом костюме в кабинку, проголосовать ему все-таки удалось, сообщило агентство Восток телеинформ.

5. Дракон

В Рязани на избирательный участок №937 местный житель пришел в костюме дракона. Об этом сообщил сайт rzn.info. "Дракон" в кабинку для голосования тоже не поместился.

Фото: rzn.info

6. Поедание бюллетеня

В Омске местный житель съел свой бюллетень. И снял это на видео.

7. Путин как мессия

В Красноярске местные избиратели решили сделать незабываемое фото и заодно призвать Путина "спасти и сохранить" Россию.

8. Ватный Ждун

Красноярский же художник Василий Слонов в честь президентских выборов в России создал собственную интерпретацию известной скульптуры Ждуна - ватного Ждуна.

9. Рыцари

В Санкт-Петербурге на избирательный участок пришли люди в костюмах рыцарей.

В комментарии к сообщению об этом штаба Алексея Навального в Петербурге сообщают, что это реконструкторы времен Александра Невского из школьного клуба.

10. Петр I и Екатерина II

Петербургское региональное отделение Единой России опубликовало на своей странице в Twitter фотографии избирателей в костюмах Петра I и Екатерины II.

НВ

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