Турция повысила боевую готовность из-за дрейфующих в Черном море морских мин 13 апреля, 13:58 Цей матеріал також доступний українською Турция привлекает минно-розыскные корабли (Фото:@tcsavunma)

Турция повысила боевую готовность из-за дрейфующих в Черном море морских мин.

Об этом сообщил министр обороны страны Хулуси Акар в интервью NTV.

«У нас есть большие возможности для борьбы с этой проблемой. Мы быстро их мобилизовали. Мы привели в боевую готовность наши минно-розыскные корабли, патрульные самолеты, вертолеты, БПЛА и команды SAS. Мы внимательно следим за развитием событий. Когда поступает какое-либо уведомление, наши подразделения быстро делают то, что необходимо», — отметил он.

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По словам турецкого министра, на данный момент на шельфе Босфора были обезврежены три мины.

«Есть некоторые цифры о выпущенных минах. Подтвердить их невозможно. Что мы будем делать в этом отношении, так это сохранять бдительность», — резюмировал он.

19 марта стало известно, что Россия могла заминировать рекомендованные пути в Черном море от Босфора до Одессы. Украинские эксперты узнали, что морской порт Сочи направил судовладельцам и капитанам судов в регионе предупреждение об угрозе «подрыва на минах украинских ВМС, дрейфующих в Черном море».

22 марта управление навигации, гидрографии и океанографии ВМС Турции предупредило о возможном дрейфе мин в Черном море, в том числе вблизи Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.

26 марта недалеко от пролива Босфор турецкие власти обезвредили дрейфующую мину.

Мины, выпущенные Россией в Черном море, находят также у берегов Румынии и Болгарии.

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