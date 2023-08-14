У побережья румынского курорта взорвалась морская мина, водолазы обнаружили еще одну 14 августа, 15:27 Экстренные службы работают на месте взрыва у побережья Румынии (Фото:digi24.ro)

Утром в понедельник, 14 августа, на побережье курорта Костинешть в Румынии взорвалась морская мина.

Как сообщает румынское издание TVR, на место инцидента прибыли экстренные службы, включая спасателей и водолазов.

Пострадавших в результате взрыва нет.

Военно-морские силы Румынии привлекли специально обученных водолазов для поиска и обезвреживания еще одной мины.

Видео дня

По данным Radio Romania International, водолазам удалось найти еще одну морскую мину.

Спикер Военно-морских си Румынии Корнелиу Павел пояснил, что появление морских мин у побережья Румынии связано с действиями РФ в Черном море после начала полномасштабного вторжения в Украину.

С этого момента у побережья Румынии обезвредили уже пять таких дрейфующих мин.

В Сети также появилось видео, на котором зафиксирован момент взрыва мины.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Россия начала выпускать в Черное море дрейфующие мины.

С тех пор румынские, болгарские, турецкие, грузинские и украинские военные водолазные группы неоднократно обезвреживали их в своих водах.