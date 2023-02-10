В Польше заявили о готовности принять Саакашвили на лечение 10 февраля, 15:26 Михеил Саакашвили общается с судом по видеосвязи (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова принять на лечение экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает польское издание Onet.

Моравецкий отметил, что в ближайшее время Польша направит в Тбилиси официальный запрос по Саакашвили.

«Польша инициировала, и я говорил со многими премьер-министрами по этой теме, предложения грузинскому правительству, чтобы Михеил Саакашвили, бывший президент Грузии, мог лечиться в Польше. Мы боимся, что в Грузии он может столкнуться со всем худшим», — заявил Моравецкий.

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Он подчеркнул, что власти Грузии должны «серьезно отнестись к предложениям Польши, если заинтересованы в евроинтеграции».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили и призвало отпустить его на лечение в Украину или другие страны.

После этого Верховная Рада обратилась к правительству Грузии и высшим европейским инстанциям относительно немедленного перевода Михеила Саакашвили на лечение за границу.

СМИ сообщали, что Саакашвили в тюрьме отравили тяжелыми металлами.

6 февраля Тбилисский городской суд отказался уволить Саакашвили по состоянию здоровья. В МИД Украины заявили, что разочарованы таким решением и призвали передать политика Украине.