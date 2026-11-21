Евангелие от Хрущева. Как 65 лет назад советские идеологи с похмелья переписали Библию в Моральный кодекс строителя коммунизма
Первый секретарь КПСС Никита Хрущёв читает газету «Правда», февраль 1960 года (Фото: DR)
В 1961 году на XXII съезде КПСС в новую политическую программу был включен Моральный кодекс строителя коммунизма. Этот документ содержал 12 пунктов, которые фактически дублировали заповеди Нового и Ветхого Заветов.
Утром 17 октября 1961 года в только что построенном Кремлевском Дворце съездов открылся XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). Первый секретарь ЦК 67-летний Никита Хрущев представил делегатам новую политическую программу. Она обещала, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме — это должно было произойти к 1980 году.
А в предпоследний день работы, 30 октября, делегаты проголосовали за то, чтобы вынести из Мавзолея тело диктатора Иосифа Сталина, которое восемь лет пролежало рядом с Владимиром Лениным. Следующей ночью солдаты тайно перенесли гроб к могиле у Кремлевской стены.
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Прежнего бога похоронили в военном френче. Нового партия решила создать сама — и назвала его Моральным кодексом строителя коммунизма, который вошел в Программу партии. Один из авторов документа позже вспоминал, как его составляли с похмелья, после бурного застолья.