В 1961 году на XXII съезде КПСС в новую политическую программу был включен Моральный кодекс строителя коммунизма. Этот документ содержал 12 пунктов, которые фактически дублировали заповеди Нового и Ветхого Заветов .

Утром 17 октября 1961 года в только что построенном Кремлевском Дворце съездов открылся XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). Первый секретарь ЦК 67-летний Никита Хрущев представил делегатам новую политическую программу. Она обещала, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме — это должно было произойти к 1980 году.

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А в предпоследний день работы, 30 октября, делегаты проголосовали за то, чтобы вынести из Мавзолея тело диктатора Иосифа Сталина, которое восемь лет пролежало рядом с Владимиром Лениным. Следующей ночью солдаты тайно перенесли гроб к могиле у Кремлевской стены.

Прежнего бога похоронили в военном френче. Нового партия решила создать сама — и назвала его Моральным кодексом строителя коммунизма, который вошел в Программу партии. Один из авторов документа позже вспоминал, как его составляли с похмелья, после бурного застолья.

Советский агитационный плакат на украинском языке «Моральный кодекс строителя коммунизма» с перечнем двенадцати моральных принципов, 1960-е годы / Фото: DR

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