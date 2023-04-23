Возле Филиппин нашли затонувшее во время Второй мировой судно, на котором погибли более 1000 пленных 23 апреля, 00:31 Montevideo Maru (Фото:Silentworld Foundation / Facebook)

Японское торговое судно Montevideo Maru, затонувшее во время Второй мировой войны, обнаружили у северо-западного побережья филиппинского острова Лусан в Южно-Китайском море на глубине более 4 тысяч метров.

Как пишет CNN, судно перевозило около 1060 пленных из примерно 14 стран (из них 850 — австралийские военнослужащие) из Папуа — Новой Гвинеи на остров Хайнань, который в то время был оккупирован Японией. Montevideo Maru затонуло 1 июля 1942 года после торпедной атаки американской подлодки, экипаж которой не знал, что на борту находятся военнопленные.



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Вице-премьер Австралии Ричард Марлес заявил, что сотни австралийских семей более 80 лет ждали новостей о судне, а открытие положило конец «одной из самых трагических глав в морской истории Австралии». Власти страны поблагодарили всех, кто участвовал в поисках, в частности, фонд Silentworld, занимающийся морской археологией.



AFP сообщает, что исследователи начали поиск затонувшего корабля 6 апреля после пяти лет планирования. Спустя 12 дней местоположение корабля смогли подтвердить с помощью автономного подводного аппарата с гидролокатором. Нос и корма корабля лежат на морском дне на расстоянии около 500 метров друг от друга. Обломки корабля не будут беспокоить.