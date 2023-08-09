«Это военкомат?». Появилось видео момента взрыва на заводе в Московской области 9 августа, 11:56 Дым поднимется в небо после взрыва в Московской области (Фото:https://t.me/breakingmash)

Появилось видео момента взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Московской области, который произошел в среду, 9 августа.

Момент взрыва попал на камеры наблюдения, его опубликовали в Telegram-каналах.

На одном из видео сразу после взрыва женщина начала спрашивать «Это военкомат?», а мужчины достали телефоны и снимали происходящее.

Видео дня

В среду, 9 августа, в Сергиевом Посаде Московской области прогремел мощный взрыв на оптико-механическом заводе. Пострадали 16 человек.

Местные жители рассказали, что в двух километрах от эпицентра взрыва в квартирах сильно затрясся потолок. Молодого человека, стоявшего у окна в этот момент, временно оглушило.

В Telegram-каналах сообщают, что, по предварительной информации, беспилотник ударил по зданию. Также есть информация, что взрыв произошел на складе с пиротехникой.

В среду, 9 августа, в России заявили, что Москву «пытались» атаковать БПЛА, один дрон якобы был сбит в районе Домодедово, жители говорят о взрывах.

6 августа, российские власти заявили, что дрон «попробовал прорваться» в Москву, в аэропорту Внуково задержаны десятки рейсов.

30 июля Москву атаковали неизвестные беспилотники, разрушениям подверглось, в частности, здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

В ночь на 1 августа Москву снова атаковали беспилотники. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, один из дронов попал в небоскреб, который был атакован за два дня до этого.