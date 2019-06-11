Момент волнения. Что происходит в столице Казахстана после двух дней протестов Сегодня, 12:05 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Pavel Mikheyev В Казахстане массово задерживали митингующих REUTERS / Pavel Mikheyev

9 июня в столице Казахстана Нур-Султан у дворца молодежи Жастар собрались сотни человек с требованиями честных выборов и призывами бойкотировать голосование.

Журналистка НВ Анна Павленко, работающая на месте событий, рассказывает, что происходило в Казахстане последние двое суток.

Участок проспекта Абая, где находится Жастар, был перекрыт для автомобильного движения десятками полицейских и рейсовых автобусов, а прилегающую улицу Сакена Сефуллина с двух сторон оцепили силовики со щитами. Оказавшись на месте событий, НВ наблюдал, как из оцепленного квартала задержанных уводили в полицейские автобусы. По словам очевидцев, задержания начались с 14:00.

В периметре происходящего не работал мобильный интернет. В других районах столицы в течение дня был заблокирован мессенджер Telegram, имели место перебои с доступом в Сеть. Как утверждают местные жители, не работали социальная сеть Instagram и видеохостинг YouTube.

На следующий день, 10 июня, в районе дворца Жастар вдоль проспекта Абая выстроилась цепь бойцов спецназа в защитном обмундировании. Напротив дворца расположился отряд силовиков. Мобильный интернет по периметру указанного района был заблокирован.

«Не могу понять, что происходит. Для меня это шок», — поделилась с НВ 58-летняя жительница Нур-Султана Валентина. Под вой полицейской сирены она рассказывает, что в ее городе всегда было спокойно.

Митинг оппозиции 9 июня блокировала полиция / Фото: REUTERS / Mariya Gordeyeva

Размышляя о причинах протестов, Валентина, кроме выборов, вспоминает недавнее переименование Астаны в Нур-Султан без обсуждения с горожанами, а также рост цен на продукты и транспортные услуги.

Казахстанцы отмечают, что за прошедшие 30 лет президентства Нурсултана Назарбаева в обществе назрел запрос на изменения. Так считает и 21-летняя студентка столичного вуза Гульнур. Она поддерживает акции, которые прошли в день выборов, и признается, что сама на голосование не ходила — «объявив бойкот бездействием». Девушка отмечает рост гражданского сознания в своей стране: «Как раньше уже не будет: растет оппозиционное мнение, люди знают, какие у них есть права. На митинги вышло не много человек, но власти не смогли это проигнорировать».

В МВД Казахстана несанкционированные митинги назвали попыткой дестабилизировать ситуацию и сообщили о задержании 500 протестующих в двух городах — Нур-Султане и Алма-Ате — 9 июня, и еще 200 — 10-го.

Новоизбранный президент Касым-Жомарт Токаев, баллотировавшийся от партии Нурсултана Назарбаева Нур Отан, отметил, что с точки зрения законодательства Казахстана действия протестующих можно квалифицировать как незаконные. «Что касается свободы волеизъявления, то в Казахстане подобного рода свобода присутствует в полном объеме», — заявил он на пресс-конференции в столице Нур-Султан.

Миссия ОБСЕ, наблюдавшая за выборами в Казахстане, осудила массовые задержания мирных протестующих и журналистов, назвав их нарушением конституционных свобод собрания и выражения.



Анна Павленко / НВ