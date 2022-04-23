В Иерусалиме сошел благодатный огонь, как это было — видео 23 апреля, 18:32 Цей матеріал також доступний українською Верующие зажигают свечи (Фото:Reuters/RONEN ZVULUN)

23 апреля в иерусалимском храме Гроба Господня провели ежегодную торжественную церемонию схождения благодатного огня.

Приблизительно в 14:30 по Киеву иерусалимский патриарх Феофил III вынес из алтаря зажженные свечи и благословил присутствующих.

В этом году израильская полиция разрешила только 1700 верующим зайти в храм для участия в церемонии.

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После схождения благодатный огонь передадут верующим и представителям христианских конфессий, которые развезут его по миру.

Что такое благодатный огонь?

Согласно библейскому преданию, апостол Петр стал первым, кому явился благодатный огонь. Прослышав о чудесном воскресении Иисуса, он отправился в пещеру, где лежало тело учителя. Войдя, Петр увидел яркий свет, озаривший гробницу.

Огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения. Он появляется в иерусалимском храме ежегодно за день до празднования Пасхи.

Вынос 33 свечей (по одной на каждый год земной жизни Христа) означает выход из Гроба Истинного света. В греческом и армянском языках, на которых ведется служба Великой субботы в иерусалимском храме, обряд обозначают словом, которое переводится именно как «свет», а не «огонь».

Само явление огня из закрытого алтаря признается пасхальным чудом. Накануне, в пятницу, кувуклию (главный алтарь храма Гроба Господня) запечатывают, а ключи отдают мусульманской семье. Во время церемонии в субботу внутрь заходят патриарх Иерусалимский и архимандрит Армянской апостольской церкви, одетые только в подрясники — чтобы никто не заподозрил наличие у них спичек или зажигалок. Спустя некоторое время патриарх выносит из кувуклии уже горящие свечи.

Материалистическое объяснение обряда — огонь возжигают от неугасимой лампады, которую заблаговременно прячут в нише алтаря.

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