Шутки про газовые камеры, Гитлера и темнокожих «обезьян»: Politico обнародовал закрытый чат молодых республиканцев — как реагируют на скандал в США
Скриншоты из закрытого чата Молодых республиканцев, которые обнародовал Politico (Фото: Politico)
Ведущие лидеры организации Молодые республиканцы, которая является общеамериканской сетью для членов Республиканской партии США в возрасте 18−40 лет, в частных чатах массово и регулярно использовали расистские, антисемитские, мизогинные комментарии и одобрительно отзывались о насильственных действиях.
Об этом узнал влиятельный журнал Politico, который получил доступ к архиву Telegram-чата лидеров Молодых республиканцев за более чем семь месяцев переписки — с начала января до середины августа 2025 года.
Журналисты Politico просмотрели 2900 страниц чатов — разговоры 12 молодых республиканцев, которые представляют поколение Y и поколение Z (то есть людей, рожденных в 80−90-х годах и в конце 90-х — начале 2000-х годов). Многие участники этого чата уже работают в правительственных структурах США или приобщены к партийной политике республиканцев, а один из них даже является сенатором на уровне штата Вермонт.
«Этот чат предлагает откровенный взгляд на то, как общается новое поколение активистов-республиканцев, когда думает, что их никто не слышит», — констатирует Politico.
Издание добавляет, что переписка «разоблачает культуру, где свободно распространяется расистская, антисемитская и насильственная риторика, и где ослабление политических норм эпохи Трампа сделало такие разговоры менее табуированными среди тех, кто позиционирует себя как следующее поколение лидеров партии».
Участники чата представляют штаты Нью-Йорк, Канзас, Аризона и Вермонт, уточняют авторы статьи.
Шутки про газовые камеры, Гитлера и темнокожих «обезьян»: как общались в закрытом чате молодые республиканцы
В своей статье Politico приводит многочисленные скриншоты и примеры фрагментов чата Молодых республиканцев. Из них следует немало скандальных фактов: например, участники этих разговоров полушутя рассуждали о том, чтобы отправлять своих политических оппонентов в газовые камеры, а также называли темнокожих людей «обезьянами» и использовали в их отношении давний расистский стереотип об арбузах [watermelon people].
В частности Уильям Хендрикс, вице-председатель Молодых республиканцев в Канзасе, более десяти раз использовал в чате такие слова, как ni*ger («ни**ер») и другие вариации расовых оскорблений, которые недопустимы в США. А Питер Джунта, на тот момент глава Молодых республиканцев в Нью-Йорке, в июне написал, что «каждый, кто голосует „против“, попадет в газовую камеру». Эта фраза Джунты касалась предстоящего голосования относительно того, стоит ли ему возглавить общенациональную федерацию Молодых республиканцев — как политическую организацию, объединяющую 15 000 членов Республиканской партии США в возрасте от 18 до 40 лет. В диалоге после этой фразы он также отметил, что «нам нужны только настоящие приверженцы» и что он планирует «создать некоторые из самых выдающихся методов физиологических пыток, известных человечеству».
Несколько участников чата поддержали эти «шутки» аналогичными высказываниями. «Можем ли мы починить душевые? Газовые камеры не соответствуют эстетике Гитлера», — написал в частности Джо Малиньо, который ранее называл себя главным советником Молодых республиканцев в штате Нью-Йорк. «Я уже готова смотреть, как горят люди», — добавила Энни Кайкети, член организации в Нью-Йорке.
В другом диалоге Алекс Двайер, глава Молодых республиканцев Канзаса, сообщил Питеру Джунте, что один из членов этой организации в Мичигане пообещал ему, что их группа «проголосует за человека наиболее правых взглядов» на должность председателя общенациональной организации. «Отлично. Я люблю Гитлера», — ответил очередной «шуткой» Джунта. На это Двайер отреагировал смайлом-эмодзи с улыбкой.
Тема шуток нацистской и ультраправой тематики повторяется в чате множество раз, констатирует Politico. В частности однажды кто-то из участников чата спросил из отеля: «Угадайте, в каком номере мы остановились». «1488» — предположил Двайер, использовав культовое кодовое число неонацистов и белых расистов [состоит из 14 как количества слов в известном лозунге расистов и 88, что является закодированным приветствием Heil Hitler!]
Politico отмечает, что подобные высказывания в чате шли вперемежку с формальными разговорами о голосовании, стратегии Молодых республиканцев в социальных сетях и логистические вопросы. В то же время участники чата использовали оскорбительные высказывания более чем регулярно. Так, более 250 раз за семь месяцев в чате появились такие слова, как fa*got[грубый гомофобный сленг, унижение гомосексуальных мужчин, аналог — слово пид***с], retarded [пренебрежительное разговорное слово вроде «дебил» или «умственно отсталый"] и ni*ga [расистское слово ни**ер].
Это не единственные формы расистских оскорблений, которые звучали в чате. Когда Люк Мосиман, руководитель Молодых республиканцев в Аризоне, спросил, смотрят ли нью-йоркские участники чата плей-офф игру NBA, Джунта ответил:«Я бы пошел в зоопарк, если бы хотел посмотреть, как обезьяны играют в мяч». В другом диалоге Джунта назвал темнокожих людей «арбузным народом».
Молодые республиканцы также пренебрежительно высказывались в отношении других наций, в частности представителей азиатских стран. «Мой народ строил железнодорожные пути вместе с китайцами», — написал в одном из диалогов Бобби Уокер, тогдашний вице-председатель Молодых республиканцев в Нью-Йорке, имея в виду своих итальянских предков. «Let his people go! Keep the ch*nks, though» ["Отпустите его народ! А желтож*пых оставьте", — примерный перевод фразы, в которой использовано оскорбительное слово в отношении китайцев].
В другом разговоре Мосиман заявил участникам чата, что «испанцы, приехав в Америку, занялись сексом с каждой женщиной», а затем добавил, что "это было изнасилованием". «Эпично», — отреагировал на это Уокер.
В чате хватало и антисемитской риторики. Так, Сэмюэль Дуглас, сенатор в штате Вермонт и глава Молодых республиканцев этого же штата описал членам группы, как один из еврейских коллег их политического конкурента, вероятно, допустил процедурную ошибку, связанную с количеством делегатов от штата Мэриленд, которые должны были получить допуск к национальному съезду республиканцев. «Я как раз хотела сказать, что ты слишком доверяешь „националам“ и ожидаешь честности от еврея», — ответила на сообщение своего мужа Брианна Дуглас, жена Сэмюэля Дугласа и член Молодых республиканцев Вермонта.
При этом Бобби Уокер, на тот момент вице-председатель Молодых республиканцевв Нью-Йорке, в одном из диалогов признал, насколько недопустимой является риторика общения в чате. «Если бы когда-то произошел слив этого чата, мы точно были бы обречены», - написал он.
Реакция в США на громкие разоблачения Politico
В своей статье Politico приводит мнение Арта Джипсона, профессора университета Дейтона, который специализируется на исследовании белого расизма и соответствующих экстремистских движений. Он предположил, что стиль общения участников чата Молодых республиканцев отражает язык и заявления президента США Дональда Трампа, которые, по мнению исследователя, часто являются гиперболизированными и эмоционально заряженными.
«Постоянное использование Трампом враждебных, часто провокационных высказываний, которые нормализуют агрессивный дискурс в консервативных кругах, может иметь невероятное влияние на молодых деятелей, которые до сих пор пытаются понять, что же это за политический дискурс», — отметил Джипсон.
Перечитав некоторые фрагменты чата, которые показали ему журналисты Politico, он также констатировал, что они напоминают ему дискуссии в кругах неонацистов и белых расистов. И считать их невинными шутками вряд ли можно.
«Если вы скажете это один или два раза, это шутка, но если вы говорите это 251 раз, это уже не шутка, - отмечает Джипсон. — Чем больше мы повторяем определенные идеи, тем реальнее они становятся для нас».
Публикация и разоблачения Politico спровоцировали значительный резонанс в США. В частности ведущие республиканцы штата Нью-Йорк, среди которых член Палаты представителей Элиз Стефаник и лидер республиканского меньшинства в Сенате Нью-Йорка Роб Ортт, осудили высказывания из чата, обнародованные в статье. Алекс де Грасс, старший советник Стефаник, заявил, что конгрессвумен «была абсолютно шокирована» комментариями из чата, назвав их «отвратительными, антисемитскими, расистскими и неприемлемыми». «Если описание Politico точное, конгрессвумен Стефаник призывает всех молодых республиканцев Нью-Йорка, ответственных за эти ужасные комментарии в этом чате, немедленно уйти в отставку», — передал советник заявление члена Палаты представителей США от штата Нью-Йорк.
В лагере Молодых республиканцев теперь также пытаются откреститься или извиниться за скандальные фразы, использованные в переписке.
«Я очень сожалею о тех, кого оскорбили нечувствительные и недопустимые высказывания, найденные в более чем 28 000 сообщениях частного группового чата, который я создал во время своей кампании за роль лидера Молодых республиканцев», - заявил Politico Питер Джунта. В то же время он отметил, что хотя берет на себя «полную ответственность», однако «не имел возможности проверить точность» сообщений в чате и «глубоко обеспокоен тем, что архивы сообщений, о которых идет речь, могли быть обманчиво подделаны».
Он также предположил, что архив чата «слили» журналистам Politico его политические оппоненты — «люди, которые сговорились против меня».
В то же время Элизабет Хьюстон, одна из пресс-секретарей Белого дома, отвергла идею о том, что риторика Трампа повлияла на высказывания участников чата.
«Только активисты, левые репортеры могут отчаянно пытаться втянуть президента Трампа в историю о случайном групповом чате, к которому он не имеет никакого отношения — не упоминая при этом об опасной клевете, которая звучит из уст политиков-демократов, фантазировавших о убийстве своего оппонента и называвших республиканцев нацистами и фашистами, - заявила она. — Никто не был объектом более жестокой риторики и насилия, чем президент Трамп и его сторонники».