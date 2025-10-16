Ведущие лидеры организации Молодые республиканцы, которая является общеамериканской сетью для членов Республиканской партии США в возрасте 18−40 лет, в частных чатах массово и регулярно использовали расистские, антисемитские, мизогинные комментарии и одобрительно отзывались о насильственных действиях.

Об этом узнал влиятельный журнал Politico, который получил доступ к архиву Telegram-чата лидеров Молодых республиканцев за более чем семь месяцев переписки — с начала января до середины августа 2025 года.

Журналисты Politico просмотрели 2900 страниц чатов — разговоры 12 молодых республиканцев, которые представляют поколение Y и поколение Z (то есть людей, рожденных в 80−90-х годах и в конце 90-х — начале 2000-х годов). Многие участники этого чата уже работают в правительственных структурах США или приобщены к партийной политике республиканцев, а один из них даже является сенатором на уровне штата Вермонт.

«Этот чат предлагает откровенный взгляд на то, как общается новое поколение активистов-республиканцев, когда думает, что их никто не слышит», — констатирует Politico.

Издание добавляет, что переписка «разоблачает культуру, где свободно распространяется расистская, антисемитская и насильственная риторика, и где ослабление политических норм эпохи Трампа сделало такие разговоры менее табуированными среди тех, кто позиционирует себя как следующее поколение лидеров партии».

Участники чата представляют штаты Нью-Йорк, Канзас, Аризона и Вермонт, уточняют авторы статьи.

Шутки про газовые камеры, Гитлера и темнокожих « обезьян»: как общались в закрытом чате молодые республиканцы

В своей статье Politico приводит многочисленные скриншоты и примеры фрагментов чата Молодых республиканцев. Из них следует немало скандальных фактов: например, участники этих разговоров полушутя рассуждали о том, чтобы отправлять своих политических оппонентов в газовые камеры, а также называли темнокожих людей «обезьянами» и использовали в их отношении давний расистский стереотип об арбузах [watermelon people].

В частности Уильям Хендрикс, вице-председатель Молодых республиканцев в Канзасе, более десяти раз использовал в чате такие слова, как ni*ger («ни**ер») и другие вариации расовых оскорблений, которые недопустимы в США. А Питер Джунта, на тот момент глава Молодых республиканцев в Нью-Йорке, в июне написал, что «каждый, кто голосует „против“, попадет в газовую камеру». Эта фраза Джунты касалась предстоящего голосования относительно того, стоит ли ему возглавить общенациональную федерацию Молодых республиканцев — как политическую организацию, объединяющую 15 000 членов Республиканской партии США в возрасте от 18 до 40 лет. В диалоге после этой фразы он также отметил, что «нам нужны только настоящие приверженцы» и что он планирует «создать некоторые из самых выдающихся методов физиологических пыток, известных человечеству».

Фрагмент разговора о газовых камерах / Инфографика: Politico

Несколько участников чата поддержали эти «шутки» аналогичными высказываниями. «Можем ли мы починить душевые? Газовые камеры не соответствуют эстетике Гитлера», — написал в частности Джо Малиньо, который ранее называл себя главным советником Молодых республиканцев в штате Нью-Йорк. «Я уже готова смотреть, как горят люди», — добавила Энни Кайкети, член организации в Нью-Йорке.

В другом диалоге Алекс Двайер, глава Молодых республиканцев Канзаса, сообщил Питеру Джунте, что один из членов этой организации в Мичигане пообещал ему, что их группа «проголосует за человека наиболее правых взглядов» на должность председателя общенациональной организации. «Отлично. Я люблю Гитлера», — ответил очередной «шуткой» Джунта. На это Двайер отреагировал смайлом-эмодзи с улыбкой.

Тема шуток нацистской и ультраправой тематики повторяется в чате множество раз, констатирует Politico. В частности однажды кто-то из участников чата спросил из отеля: «Угадайте, в каком номере мы остановились». «1488» — предположил Двайер, использовав культовое кодовое число неонацистов и белых расистов [состоит из 14 как количества слов в известном лозунге расистов и 88, что является закодированным приветствием Heil Hitler!]

Politico отмечает, что подобные высказывания в чате шли вперемежку с формальными разговорами о голосовании, стратегии Молодых республиканцев в социальных сетях и логистические вопросы. В то же время участники чата использовали оскорбительные высказывания более чем регулярно. Так, более 250 раз за семь месяцев в чате появились такие слова, как fa*got[грубый гомофобный сленг, унижение гомосексуальных мужчин, аналог — слово пид***с], retarded [пренебрежительное разговорное слово вроде «дебил» или «умственно отсталый"] и ni*ga [расистское слово ни**ер].

Это не единственные формы расистских оскорблений, которые звучали в чате. Когда Люк Мосиман, руководитель Молодых республиканцев в Аризоне, спросил, смотрят ли нью-йоркские участники чата плей-офф игру NBA, Джунта ответил:«Я бы пошел в зоопарк, если бы хотел посмотреть, как обезьяны играют в мяч». В другом диалоге Джунта назвал темнокожих людей «арбузным народом».

Молодые республиканцы также пренебрежительно высказывались в отношении других наций, в частности представителей азиатских стран. «Мой народ строил железнодорожные пути вместе с китайцами», — написал в одном из диалогов Бобби Уокер, тогдашний вице-председатель Молодых республиканцев в Нью-Йорке, имея в виду своих итальянских предков. «Let his people go! Keep the ch*nks, though» ["Отпустите его народ! А желтож*пых оставьте", — примерный перевод фразы, в которой использовано оскорбительное слово в отношении китайцев].

В другом разговоре Мосиман заявил участникам чата, что «испанцы, приехав в Америку, занялись сексом с каждой женщиной», а затем добавил, что "это было изнасилованием". «Эпично», — отреагировал на это Уокер.

Инфографика: Politico

В чате хватало и антисемитской риторики. Так, Сэмюэль Дуглас, сенатор в штате Вермонт и глава Молодых республиканцев этого же штата описал членам группы, как один из еврейских коллег их политического конкурента, вероятно, допустил процедурную ошибку, связанную с количеством делегатов от штата Мэриленд, которые должны были получить допуск к национальному съезду республиканцев. «Я как раз хотела сказать, что ты слишком доверяешь „националам“ и ожидаешь честности от еврея», — ответила на сообщение своего мужа Брианна Дуглас, жена Сэмюэля Дугласа и член Молодых республиканцев Вермонта.

При этом Бобби Уокер, на тот момент вице-председатель Молодых республиканцевв Нью-Йорке, в одном из диалогов признал, насколько недопустимой является риторика общения в чате. «Если бы когда-то произошел слив этого чата, мы точно были бы обречены», - написал он.

Реакция в США на громкие разоблачения Politico

В своей статье Politico приводит мнение Арта Джипсона, профессора университета Дейтона, который специализируется на исследовании белого расизма и соответствующих экстремистских движений. Он предположил, что стиль общения участников чата Молодых республиканцев отражает язык и заявления президента США Дональда Трампа, которые, по мнению исследователя, часто являются гиперболизированными и эмоционально заряженными.

«Постоянное использование Трампом враждебных, часто провокационных высказываний, которые нормализуют агрессивный дискурс в консервативных кругах, может иметь невероятное влияние на молодых деятелей, которые до сих пор пытаются понять, что же это за политический дискурс», — отметил Джипсон.

Перечитав некоторые фрагменты чата, которые показали ему журналисты Politico, он также констатировал, что они напоминают ему дискуссии в кругах неонацистов и белых расистов. И считать их невинными шутками вряд ли можно.

«Если вы скажете это один или два раза, это шутка, но если вы говорите это 251 раз, это уже не шутка, - отмечает Джипсон. — Чем больше мы повторяем определенные идеи, тем реальнее они становятся для нас».

Публикация и разоблачения Politico спровоцировали значительный резонанс в США. В частности ведущие республиканцы штата Нью-Йорк, среди которых член Палаты представителей Элиз Стефаник и лидер республиканского меньшинства в Сенате Нью-Йорка Роб Ортт, осудили высказывания из чата, обнародованные в статье. Алекс де Грасс, старший советник Стефаник, заявил, что конгрессвумен «была абсолютно шокирована» комментариями из чата, назвав их «отвратительными, антисемитскими, расистскими и неприемлемыми». «Если описание Politico точное, конгрессвумен Стефаник призывает всех молодых республиканцев Нью-Йорка, ответственных за эти ужасные комментарии в этом чате, немедленно уйти в отставку», — передал советник заявление члена Палаты представителей США от штата Нью-Йорк.

В лагере Молодых республиканцев теперь также пытаются откреститься или извиниться за скандальные фразы, использованные в переписке.

«Я очень сожалею о тех, кого оскорбили нечувствительные и недопустимые высказывания, найденные в более чем 28 000 сообщениях частного группового чата, который я создал во время своей кампании за роль лидера Молодых республиканцев», - заявил Politico Питер Джунта. В то же время он отметил, что хотя берет на себя «полную ответственность», однако «не имел возможности проверить точность» сообщений в чате и «глубоко обеспокоен тем, что архивы сообщений, о которых идет речь, могли быть обманчиво подделаны».

Он также предположил, что архив чата «слили» журналистам Politico его политические оппоненты — «люди, которые сговорились против меня».

В то же время Элизабет Хьюстон, одна из пресс-секретарей Белого дома, отвергла идею о том, что риторика Трампа повлияла на высказывания участников чата.

«Только активисты, левые репортеры могут отчаянно пытаться втянуть президента Трампа в историю о случайном групповом чате, к которому он не имеет никакого отношения — не упоминая при этом об опасной клевете, которая звучит из уст политиков-демократов, фантазировавших о убийстве своего оппонента и называвших республиканцев нацистами и фашистами, - заявила она. — Никто не был объектом более жестокой риторики и насилия, чем президент Трамп и его сторонники».