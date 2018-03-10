Молодое поколение украинцев окончательно потеряно для России - Волкер

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Украинская молодежь воспринимает Россию как агрессора и оккупанта – Уолкер

Украинская молодежь воспринимает Россию как агрессора и оккупанта – Уолкер

На Брюссельском форуме специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что молодое поколение украинцев для России утрачено окончательно, потому что "они воспринимают ее как агрессора и оккупанта". Об этом сообщает Радио Свобода.

Россия хотела бы видеть в Украине пророссийское правительство и восстановить то, что она воспринимает, как "нормальную ситуацию". Но, напав на Украину, аннексировав Крым и продолжая оккупацию ее востока, россияне совершили обратное и получили более объединенную, более националистическую и ориентированную на Запад и антироссийскую Украину. Этого никогда раньше не было, добавил Волкер.

"Поэтому если Россия хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, то начинать ей следует с вывода своих войск из Восточной Украины", – подчеркнул Курт Волкер.

Ранее на Брюссельском форуме заместитель генерального директора Еврокомиссии по политике соседства и переговоров по расширению Катарина Матернова заявила, что считает критику украинской образовательной реформы "непропорционально раздутой".

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