Что может заставить российскую молодежь протестовать — мнение политолога 8 сентября, 13:11 Российский диктатор Владимир Путин выступает перед школьниками в Калининграде, 1 сентября (Фото:Sputnik/Alexey Maishev/Pool via REUTERS)

Российский политический эксперт и социолог Игорь Эйдман в интервью Радио НВ рассказал, что может заставить протестовать российскую молодежь и почему протестов в РФ нет сейчас.

Эйдман отметил в эфире Радио НВ, что большая часть российской молодежи не смотрит телевизор, «поэтому они по-другому воспринимают ситуацию, гораздо более критично и гораздо менее зависимо от мнения властей».

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Отсутствие при этом протестов против властей со стороны российской молодежи он объяснил тем, что «молодые люди хотят хорошо жить», а «выгоднее всего в современной России работать в каких-то структурах, связанных с государством» либо служить в ФСБ.

«Чтобы хорошо жить в России, лучше сотрудничать как-то с государством, и уж ни в коем случае нельзя против него протестовать. Почему молодежь не протестует? Прежде всего из-за страха, люди понимают, молодые в том числе, что если они будут протестовать, их просто посадят и по крайней мере любые карьерные перспективы для них закончатся», — сказал политолог.

Единственной возможной причиной протестов молодежи Эйдман назвал «насильственную мобилизацию молодых людей», которая может привести к тому, что «страх попасть на войну и там погибнуть может оказаться сильнее страха выйти на улицу и против этого протестовать».

«Вот это может разбудить молодежь. Но пока ей кажется, что эта война их не касается, условно, я уже отслужил в армии, контрактником не пойду, или я освобожден от армии и т. д. Или даже предположим, пойду в армию, но ни в коем случае не подпишу контракт и меня не отправят. Они думают, что это все их может не коснуться, не касается, поэтому они не протестуют», — подытожил он.

Также политолог отметил, что у российских молодых людей «каша в голове», уточнив, что они не интересуются политикой, стараются держаться от нее подальше и ориентированы на карьеру и социальные достижения.

Эйдман также обратил внимание на то, что многочисленные попытки Кремля втянуть молодежь в политику на своей стороне, «создать какие-то проправительственные боевые отряды молодежи» были неудачными.

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