В Молдове объяснили закрытие воздушного пространства «неопознанным объектом» в небе

14 февраля, 19:54
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В небе над Молдовой заметили объект, похожий на метеозонд (Фото:AirMoldova/Facebook)

В небе над Молдовой заметили объект, похожий на метеозонд (Фото:AirMoldova/Facebook)

Молдова во вторник, 14 февраля, временно закрывала воздушное пространство из-за «неопознанного объекта, похожего на метеозонд». Об этом сообщает Управление гражданской авиации страны.

В пресс-службе управления рассказали, что около 12:30 по местному времени Министерство обороны получило информацию о неизвестном объекте в районе города Сороки. Воздушное пространство решили закрыть в 13:24, «учитывая метеоусловия и невозможность наблюдения и идентификации объекта, а также траектории его полета, в целях обеспечения безопасности и защиты граждан».

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В 14:46, убедившись, что опасности для гражданских нет, воздушное пространство Молдовы снова открыли, сейчас полеты продолжаются «в безопасных и надежных условиях».

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14 февраля в небе над Румынией обнаружили объект, похожий на аэростат. В небо поднимали два истребителя МиГ-21, но их экипажи не увидели аэростат ни визуально, ни на радарах, и спустя полчаса вернулись на авиабазу.

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В феврале 2023 года американские военные сбили над территориями США и Канады сразу несколько «неизвестных объектов». После сбития первого воздушного шара США обвинили в шпионаже Китай, Пекин это отрицал. Позже глава Северного командования США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Глен Ван Херк заявил, что три других объекта отличались от китайского аэростата.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Воздушное пространство Молдова

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