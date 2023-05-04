Молдова закроет воздушное пространство в начале июня из-за саммита европейских лидеров 4 мая, 21:36 Флаг Молдовы (Фото:jorono / pixabay)

Молдова в начале июня планирует закрыть воздушное пространство в связи с проведением в Кишиневе саммита Европейского политического сообщества.

Об этом в четверг, 4 мая, объявило молдавское Управление гражданской авиации.

«В целях обеспечения авиационной безопасности с 00:00 1 июня до 07:00 2 июня будут запрещены все полеты гражданских воздушных судов во всем воздушном пространстве Республики Молдова, за исключением официальных воздушных судов», — сообщает управление.

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Власти проинформировали об ограничениях авиакомпании, чтобы они могли спланировать маршрут.



Также сообщается, что для гражданских беспилотников будет установлено отдельное ограничение. Им запретят входить в воздушное пространство Молдовы с 00:00 31 мая до 07:00 2 июня.

«Меры безопасности, которые будут применяться во время саммита Европейского политического сообщества, соответствуют международным стандартам, будут вводиться постепенно и будут более гибкими, чтобы свести к минимуму неудобства для граждан», — добавили в пресс-службе.