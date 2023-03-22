Майя Санду подписала закон о замене «молдавского языка» румынским

22 марта, 22:28
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Майя Санду (Фото:YOAN VALAT/Pool via REUTERS/File Photo)

Майя Санду (Фото:YOAN VALAT/Pool via REUTERS/File Photo)

Президентка Молдовы Майя Санду в среду, 22 марта, подписала закон о замене во всех документах названия «молдавский язык» и «родной язык» на «румынский язык». Об этом она сообщила в Facebook.

«Сегодня я обнародовала закон, который подтверждает историческую и неоспоримую истину: государственным языком Республики Молдова является румынский… Те, кто десятилетиями рассказывает нам, что мы, граждане Республики Молдова, говорим на „молдавском“, а не на румынском языке, преследовали только одну цель: разделить нас», — заявила Санду.

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Президентка Молдовы добавила, что разделенную нацию легче подчинить и управлять ею, и «те, кто пытался нас разделить, заботились не о лингвистике, а о том, как удержать Молдову в вечном национальном споре». Она считает, что румынский язык должен стать катализатором укрепления молдавского общества, и для этого все граждане должны уважать его, владеть и говорить на румынском.

Парламент Молдовы 16 марта утвердил законопроект, согласно которому «молдавский язык», «государственный язык», «официальный язык», «родной язык» и «наш язык» будут заменены на «румынский язык» во всех законах, включая Конституцию.

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В 2013 году Конституционный суд Молдовы признал, что Декларация о независимости Молдовы, в которой государственным языком называют румынский, имеет преимущество над Конституцией, где государственным называется «молдавский».

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Молдова Румыния Язык Майя Санду

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