Молдова введет санкции против 25 человек из-за войны России против Украины 19 марта, 23:11 Молдова введет санкции против 25 человек, причастных к войне России против Украины (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Молдова через несколько недель введет санкции против около 25 человек, причастных к вторжению России в Украину.



Об этом в интервью Europa Liberă заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

"Речь идет преимущественно о запрете на въезд в Молдову, блокировании банковских счетов или активов тех лиц, которые так или иначе причастны к агрессии против Украины", - рассказал Попеску.

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Он не назвал конкретных людей, которых затронут санкциями, но отметил, что список будет содержать «около 25 человек» и что «около половины» из них являются гражданами России.

По словам министра, решение уже принято, но нужно время, чтобы завершить «все юридические шаги».

Попеску добавил, что ЕС попросил Молдову "две недели назад" в марте 2023 года присоединиться к пакету индивидуальных санкций, направленных на наказание отдельных лиц за нарушение прав человека в Украине.

«Сроки согласования с санкциями зависят не только от нас. Ведь ЕС предлагает странам присоединиться к новым санкциям… и Молдова присоединилась к этому режиму», — объяснил Попеску.

Он добавил, что позже Молдова присоединится к другим пакетам санкций, введенным ЕС.

В то же время министр предполагает, что его страна пока не рассматривает возможность присоединения к экономическим санкциям против России, но сказал, что Кишинев де-факто применяет финансовые санкции с момента их введения в 2022 году.

В настоящее время Европа ввела уже десять пакетов персональных и секторальных экономических санкций против РФ.