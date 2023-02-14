Молдова закрыла свое воздушное пространство
AirMoldova/Facebook
Днем во вторник, 14 февраля, Молдова закрыла свое воздушное пространство.
Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Air Moldova.
«Уважаемые пассажиры, сейчас воздушное пространство Республики Молдова закрыто, мы ждем возобновления полетов. Расписание рейсов изменят», — говорится в сообщении на странице в Facebook.
Издание NewsMaker сообщило, что Орган гражданской авиации пока не прокомментировал, с чем связано такое решение.
В Международном аэропорту Кишинева сообщили, что воздушное пространство будет закрыто до 16:00, пишет Unimedia.
Причины не уточняются.