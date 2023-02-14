Молдова закрыла свое воздушное пространство 14 февраля, 14:27 AirMoldova/Facebook

Днем во вторник, 14 февраля, Молдова закрыла свое воздушное пространство.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Air Moldova.

«Уважаемые пассажиры, сейчас воздушное пространство Республики Молдова закрыто, мы ждем возобновления полетов. Расписание рейсов изменят», — говорится в сообщении на странице в Facebook.

Видео дня

Издание NewsMaker сообщило, что Орган гражданской авиации пока не прокомментировал, с чем связано такое решение.

В Международном аэропорту Кишинева сообщили, что воздушное пространство будет закрыто до 16:00, пишет Unimedia.

Причины не уточняются.