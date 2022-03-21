Все полеты только через Румынию. Молдова впервые с 24 февраля открыла воздушное пространство 21 марта, 12:48 Цей матеріал також доступний українською Молдова разрешила выполнять авиарейсы из Кишинева в западном направлении (Фото:Konstantin T / Flickr)

Молдова открыла свое воздушное пространство с возможностью выполнения полетов в западном направлении.

Об этом заявила пресс-секретарь Органа гражданской авиации Молдовы Ирина Бодоликэ, сообщает Интерфакс-Украина.

По ее словам, решение принято по итогам заседания Межведомственной комиссии по управлению воздушным пространством, члены которой «после оценки текущей ситуации с безопасностью решили открыть часть воздушного пространства, чтобы можно было возобновить пассажирские авиаперевозки».

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Решение об открытии воздушного пространства в западном направлении вступает в силу в понедельник, 21 марта, в 12:00.

«Это означает, что все авиаоператоры, выполнявшие регулярные рейсы в Кишиневском аэропорту, в ближайшее время смогут возобновить свою деятельность. Все полеты будут возможны только на запад — через Румынию, поскольку воздушное пространство Украины закрыто, а потому посадка и взлет на север, юг и восток выполняться не могут. Открыв эту часть воздушного пространства на запад, с Румынией, можно выполнять все регулярные рейсы, которые осуществлялись до закрытия воздушного пространства, но с изменением маршрута полетов», — пояснила Бодоликэ.

Как сообщалось, воздушное пространство Молдовы было закрыто 24 февраля, после введения в стране режима чрезвычайного положения в связи с военным вторжением РФ в Украину.

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