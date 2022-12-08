Молдова возлагает на Россию вину за пролеты любых ракет через страну 8 декабря, 19:10 5 декабря в Молдове упала ракета (Фото:Poliția Republicii Moldova/Facebook)

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что независимо от результатов расследования по падению ракеты недалеко от Бричан, вина за инцидент будет лежать на России.

Об этом сообщает NewsMaker.

Он напомнил, что именно Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

«Независимо от того, каким будет вывод, любые ракеты, полеты через Молдову — это все вина Российской Федерации, развязавшей ужасную войну, беду в Европе в XXI веке. Уже расследование покажет, была ли ракета в арсенале России или в системе ПВО Украины, но это мало что меняет. Важно, что 24 февраля Россия начала военное вторжение в независимое государство и поставила на колени все международное право. Точка. Остальные скажет прокуратура: что прилетело, откуда прилетело», — сказал Гросу.

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Спикер также добавил, что сейчас инженеры и прокуроры изучают обломки упавшей у Бричан ракеты, а после завершения расследования МИД снова может вызвать посла России на консультации.

В Молдове в районе пограничного города Бричаны упала ракета во время массированного российского обстрела Украины в понедельник, 5 декабря. Местная полиция не уточняла, кому принадлежала ракета.

15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши нет признаков умышленного нападения, и ракета могла принадлежать украинской ПВО.