Молдова упростила правила въезда для украинцев 23 декабря, 19:32 Граница Молдовы и Украины (Фото:via News Maker)

Гражданам Украины разрешили до 1 февраля 2023 года въезжать в Молдову на основании удостоверения личности и через молдавско-румынскую границу и Кишиневский аэропорт.

Такое решение 23 декабря приняла Нацкомиссия по чрезвычайному положению, сообщает News Maker.

Теперь граждане Украины смогут въезжать в Молдову из Румынии на основании: удостоверения личности (ID-карта, внутренний паспорт), обычного паспорта, а также других документов, удостоверяющих личность (удостоверение личности гражданина Украины, выданное посольством Украины в Молдове, временное удостоверение личности, выданное Бюро миграции, водительские права, вид на жительство, военный билет и т. д. ). Также они могут предъявить копии этих документов или документы в электронном формате, а также документы с истекшим сроком действия.

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Ранее такое положение действовало только в случае въезда в Молдову из Украины.

На основе тех же документов они смогут выехать из Молдовы в Украину.