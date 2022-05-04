Молдова разрабатывает планы действий на случай «пессимистических сценариев» — Санду 4 мая, 14:35 Цей матеріал також доступний українською Майя Санду (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

Молдова разрабатывает планы действий на случай «пессимистических сценариев».

Война России против Украины — главные события 4 мая

Об этом заявила президент страны Майя Санду, пишет The Guardian.

По словам Санду, Молдова не видит «неминуемой» угрозы беспорядков, несмотря на провокации пророссийских сепаратистов в непризнанном Приднестровье.

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«Мы не видим непосредственной угрозы в ближайшем будущем, но, конечно, у нас есть планы на случай непредвиденных обстоятельств», — сказала она.

Британское издание The Times с ссылкой на источники среди украинских военных сообщало, что Кремль принял решение о нападении на Молдову и попытается открыть оттуда «новый фронт» против Украины.

По словам одного из собеседников издания, есть «ряд индикаторов», указывающих на вероятное вторжение в страну «в ближайшем будущем». Как пишет The Times, «успешный захват» приведет к тому, что войска РФ могут войти в черноморский порт Одессы с запада.

Ранее в Приднестровье произошло несколько провокаций со взрывами, которые, по данным ГУР, были организованы российскими спецслужбами, а местная «администрация», подконтрольная кремлевскому режиму, начала созывать людей на «военные сборы». В свою очередь Украина усилила охрану государственной границы с регионом, а силы обороны заняли соответствующие позиции.

22 апреля замкомандира войск Центрального военного округа России заявил, что оккупация юга Украины позволит российским войскам выполнить еще один «выход в Приднестровье». По его словам, там замечают факты так называемого притеснения русскоговорящего населения. Кишинев отверг обвинения, подчеркнул свой нейтралитет в войне с Украиной и призвал Москву его уважать.

Генеральное управление разведки Минобороны сообщило, что Россия готовит ракетный удар по непризнанному Приднестровью с жертвами среди мирного населения. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к эскалации со стороны России и не боится ее войск.

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