Молдова уменьшит количество дипломатов в посольстве РФ после расследования о слежке российскими спецслужбам 26 июля, 11:56 Флаг Молдовы (Фото:jorono / Pixabay)

На фоне расследования о слежке российскими спецслужбами за властями Молдовы, страна приняла решение сократить численность дипломатов посольства РФ в Кишиневе.

Об этом на заседании правительства заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

Он подчеркнул, что Молдова «была объектом враждебной деятельности и политики со стороны России» в течение многих лет, а значительная часть ее действий была сделана именно через посольство.

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«Таким образом, для создания ситуации, которая уменьшит количество лиц, действующих для дестабилизации ситуации в Республике Молдова, я делаю это объявление сейчас. Представители посольства уже были уведомлены», — отметил Попеску.

Ранее Jurnal TV и The Insider опубликовали расследование, в котором заявили, что спецслужбы РФ следят за властями Молдовы через антенны на крыше российского посольства. Отмечалось, что особенно часто движение на крыше происходит перед выборами президента, парламента или визитами в Молдову иностранных делегаций.

После этого посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдовы. Его попросили разъяснить ситуацию. В зависимости от дальнейшего развития событий, власти Молдовы рассмотрят несколько вариантов реагирования.

