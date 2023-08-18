Ответ на шпионский скандал. РФ закрыла въезд официальным представителям Молдовы из-за выдворения своих 45 дипломатов из Кишинева 18 августа, 16:19 МИД РФ сообщил, что запрещает въезд ряда официальных лиц Молдовы в страну из-за высылки 45 российских дипломатов из Кишинева, которых подозревают в шпионаже (Фото:Фото: oarranzli/Flickr)

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что из-за действий Молдовы по высылке 45 российских дипломатических представителей запрещает въезд в страну для ряда официальных лиц Кишинева.

Об этом говорится в сообщении МИД страны-агрессора в Telegram.

Посла Молдовы в РФ Лилиана Дария вызвали во внешнеполитическое ведомство, где ему выразили протест из-за «необоснованного» решения Кишинева радикально сократить персонал российских дипучреждений. В этом заявлении также МИД РФ обвинил Молдову в «дальнейшем разрушении отношений».

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В МИД страны-агрессора заявили, что послу Дарию сообщено об «асимметричной ответной мере», которая предусматривает закрытие въезда в Российскую Федерацию «ряда официальных лиц Республики Молдова».

Шпионский скандал в Молдове — подробности

24 июля издания Jurnal TV и The Insider опубликовали расследование, в котором говорится о том, что дипломаты страны-агрессора устанавливали спутниковые тарелки и устройства для слежения на крыше посольства РФ в Молдове перед выборами президента, парламента или визитами в Молдову иностранных делегаций.

25 июля МИД Молдовы вызвал посла РФ в Молдове Олега Васнецова вызвали в МИД Молдовы после публикации расследования о слежке спецслужб РФ за властями страны с помощью антенн на здании посольства.

26 июля глава МИД Молдовы Нику Попеску сообщил, что на фоне расследования о слежке российскими спецслужбами за властями Молдовы, его страна приняла решение сократить количество дипломатов посольства РФ в Кишиневе.

В тот же день спикер правительства Молдовы Даниэль Водэ сообщил, что количество аккредитованных дипломатов и «технико-административных» сотрудников, работающих в посольстве России в Кишиневе, будет сокращено с 84 до 25 человек.

Согласно дипломатической ноте МИД, переданной российской стороне, указанное решение властей Молдовы должно быть реализовано до 15 августа 2023 года, то есть на него давали 20 дней.

В понедельник, 14 августа, молдавская служба Радио Свобода сообщила, что 45 дипломатов и сотрудников российского посольства в Молдове покинули страну после шпионского скандала.

Ранее в МИД РФ заявили, что «этот недружественный шаг официального Кишинева будет иметь последствия для отношений» между двумя странами.

Во вторник, 15 августа, президент Молдовы Майя Санду ответила на упреки МИД РФ и заявила, что количество сотрудников посольства России, которое осталось в стране, является достаточным «для предоставления качественных услуг».