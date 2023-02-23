Молдова разработала сценарии защиты аэропорта Кишинева на случай нападения РФ 23 февраля, 18:13 Флаг Молдовы (Фото:jorono / pixabay)

Власти Молдовы предполагали, что после начала войны в Украине Кишиневский аэропорт может стать целью и еще год назад разработал сценарии по защите аэродрома.

Об этом заявил министр иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Нику Попеску, сообщает Newsmaker.

«На днях говорят о том, что Кишиневский аэропорт мог быть потенциальной целью атаки. Мы учитывали это еще год назад и еще год назад все наши институты были готовы к рискам, в том числе с аэропортом Кишинева», — сказал он.

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Министр отметил, что есть «стандартные способы защиты аэропорта», но не стал вдаваться в технические и военные детали.

«На практике работа аэропорта зависит от возможности взлетно-посадочной полосы (ЗПС) принимать самолеты. То есть, разрушив или блокировав ЗПС, можно… Но опять же не хочу вдаваться в детали, потому что есть десятки мероприятий, которые предусмотрели и подготовили наши госинституты, Минобороны и Служба информации и безопасности», — сказал Попеску.

Глава МИД отметил, что не знает целей России, связанных с аэропортом Кишинева, но заверил, что «институты нашей страны всегда были готовы оградить аэропорт от рук враждебных государств».

Глава молдавской Службы информационной безопасности Александру Мустяце заявлял, что Россия может начать наступление на Молдову уже в начале 2023 года. В МИД Польши говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке «целей Кремля», но в ближайшее время нового российского нападения не будет.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорил, что Украина готова помочь Молдове избавиться от российских оккупантов на территории страны.