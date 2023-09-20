Молдова рассматривает вариант вступления в ЕС без Приднестровья — МИД страны
Флаги Молдовы (Фото:Глеб Гаранич/File Photo/Reuters)
Правительство Молдовы рассматривает вариант присоединиться к Евросоюзу и без территории непризнанного Приднестровья.
Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker со ссылкой на комментарий Министерства иностранных дел страны.
В ведомстве подчеркнули, что продолжают считать левобережье Днестра, где расположено Приднестровье, частью Молдовы.
«Левобережье Днестра является составной частью Республики Молдова, и власти в Кишиневе хотят мирного урегулирования приднестровского конфликта, сохраняя при этом европейский путь страны. Наша главная цель — вступить в ЕС как реинтегрированная страна», — говорится в комментарии.
При этом в министерстве также указывают на допустимость другого варианта интеграции Молдовы в ЕС.
«Другим вариантом могло бы стать присоединение к ЕС той части территории, которая находится под контролем законных и легитимных властей Кишинева», — добавили в МИД.
В МИД добавили: если Молдова не вступит в ЕС как реинтегрированная страна, власти Кишинева вместе с международными партнерами продолжат искать пути решения приднестровского конфликта.