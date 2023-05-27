Молдова на два месяца продлила чрезвычайное положение из-за войны в Украине 27 мая, 06:29 Парламент Молдовы (Фото:Parliament_RM/Twitter)

Парламент Молдовы проголосовал за продление на два месяца чрезвычайного положения из-за войны в Украине.

Об этом сообщает издание Newsmaker.

Режим чрезвычайного положения в Молдове действует с 24 февраля 2022 года после полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

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Премьер-министр Молдовы Дорин Речан подчеркнул, что продление чрезвычайного положения необходимо для поддержания безопасности страны.

«Просьба продлить чрезвычайное положение мотивирована. Мы должны сделать это снова. Возле нашей границы продолжает идти война», — заявил Речан.