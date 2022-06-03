Борьба с пропагандой. Молдова существенно ограничит трансляцию российского контента на телевидении 3 июня, 11:30 Цей матеріал також доступний українською Молдова ограничит трансляцию российского контента (Фото:Скриншот/Youtube/Алеся Бацман)

В четверг, 2 июня, в Молдове власти приняли законопроект о борьбе с дезинформацией и пропагандой, согласно которому на телевидении будет существенно ограничено трансляцию контента из страны-агрессора России.

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Об этом сообщает NewsMaker.

Принятый законопроект запрещает трансляцию в Молдове новостей, информационно-аналитических программ и фильмов военного содержания, произведенных в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (Россия эту конвенцию не ратифицировала).

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Также согласно с одной из поправок, половина закупаемого за рубежом контента должна быть из стран ЕС, США Канады или стран, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.



В апреле президент Молдовы Майя Санду утвердила запрет на георгиевскую ленту на территории страны, ранее поддержанный парламентом страны.

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