Молдова обратилась к своим гражданам в РФ и пригрозила тюрьмой за участие в войне

28 сентября, 20:06
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Флаг Молдовы (Фото:jorono / pixabay)

Флаг Молдовы (Фото:jorono / pixabay)

Гражданам Молдовы напомнили, что участие в военных действиях на территории других государств влечет уголовную ответственность. Это было сделано на фоне проведения частичной мобилизации в РФ.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Молдовы в РФ.

Там также напомнили, что лица с двойным гражданством считаются на территории РФ россиянами, поэтому возможности Молдовы по защите таких людей ограничены.

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Однако граждан призывают обращаться за предоставлением консульской поддержки в случае нарушения их прав. Также гражданам Молдовы напомнили, что участие наемника в вооруженном конфликте, военных действиях или других насильственных действиях карается в стране лишением свободы на срок от пяти до 10 лет.

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Также МИД Молдовы решительно осудил эскалацию Россией военной агрессии против Украины.

26 сентября президент Молдовы Майя Санду заявила, что граждан Молдовы с российским паспортом, которые будут зачисляться в армию РФ для войны против Украины, могут лишить молдавского гражданства.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию в РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Молдова Война России против Украины

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