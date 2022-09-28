Молдова обратилась к своим гражданам в РФ и пригрозила тюрьмой за участие в войне 28 сентября, 20:06 Флаг Молдовы (Фото:jorono / pixabay)

Гражданам Молдовы напомнили, что участие в военных действиях на территории других государств влечет уголовную ответственность. Это было сделано на фоне проведения частичной мобилизации в РФ.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Молдовы в РФ.

Там также напомнили, что лица с двойным гражданством считаются на территории РФ россиянами, поэтому возможности Молдовы по защите таких людей ограничены.

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Однако граждан призывают обращаться за предоставлением консульской поддержки в случае нарушения их прав. Также гражданам Молдовы напомнили, что участие наемника в вооруженном конфликте, военных действиях или других насильственных действиях карается в стране лишением свободы на срок от пяти до 10 лет.

Также МИД Молдовы решительно осудил эскалацию Россией военной агрессии против Украины.

26 сентября президент Молдовы Майя Санду заявила, что граждан Молдовы с российским паспортом, которые будут зачисляться в армию РФ для войны против Украины, могут лишить молдавского гражданства.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию в РФ.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.