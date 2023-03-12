На пророссийском протесте в Кишиневе задержали более полусотни участников 12 марта, 17:50 Участники протеста пророссийской партии Шор в Кишиневе, Молдова, 12 марта 2023 года (Фото:REUTERS / Vladislav Culiomza)

Молдовская полиция в воскресенье, 12 марта, задержала 54 участников протеста в Кишиневе, организованного пророссийской партией Шор.

Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker.

Среди 54 задержанных – 12 несовершеннолетних.

В полиции отметили, что задержанные вели себя подозрительно и у них обнаружили запрещенные предметы, в том числе ножи.

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Всех задержанных доставили в отделение полиции.

Кроме того, во время сегодняшних протестов в Кишиневе произошли столкновения между митингующими и полицией.

Ситуация обострилась после того, как две колонны протестующих встретились возле парламента и решили пройти дальше по проспекту Штефана чел Маре. Полиция не пропустила их, потому что это не было заявлено организаторами заранее. Полиция перекрыла проспект Штефана чел Маре автобусами и несколькими границами правоохранителей.

Накануне – 11 марта – молдавские правоохранители заявили, что на сегодняшней акции планировались массовые беспорядки.



Генсекретарь администрации президента Молдовы Андрей Спину назвал сегодняшний пророссийский протест в Кишиневе "неудачной попыткой России дестабилизировать ситуацию в Молдове", пишет NewsMaker.



Он также призвал граждан не беспокоиться и не поддерживать подобные акции.

В Кишиневе в последние недели проходят антиправительственные протесты, организованные преимущественно пророссийской партией Шор.

В США считают, что люди, связанные с российской разведкой, намерены сфабриковать беспорядки против законного правительства страны, а затем привести к власти пророссийское руководство.