В Молдове начались масштабные учения с участием Британии и США 27 марта, 11:36 Масштабные учения в Молдове будут проходить на полигонах Национальной армии (Фото:Минобороны Молдовы)

В понедельник, 27 марта, в Молдове стартовали масштабные учения JCET-2023 с участием военнослужащих Румынии, Британии и США.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Молдовы, маневры будут проходить на полигонах Национальной армии.

Учения направлены на совместную подготовку и обмен опытом между молдавскими, румынскими, американскими и британскими силами специального назначения, а также на повышение уровня оперативной совместимости между участвующими контингентами.

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По легенде учений, военные из четырех стран выполнят передовые боевые стрельбы, прыжки с парашютом и полевые учения по конкретным миссиям. Маневры продлятся до 7 апреля.

В оборонном ведомстве Молдовы подчеркнули, что учения проходят согласно плану подготовки Национальной армии на 2023 год. Жителей предупредили, что военная техника будет перемещаться из частей в учебные центры Национальной армии.

Маневры также проходят на фоне возросших гибридных угроз для страны со стороны РФ.

В начале года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Москва рассматривает возможность совершить государственный переворот в Молдове, захватить аэропорт в Кишиневе и перебрасывать через него своих военных. Позже это подтвердил новый премьер-министр страны Дорин Речан.

Глава молдовской Службы информационной безопасности Александру Мустяце утверждал, что Россия может начать наступление на Молдову уже в начале 2023 года.

В МИД Польши говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке «целей Кремля», но в ближайшее время нового российского нападения не будет.