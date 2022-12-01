Молдова готовится к массовым отключениям света из-за войны в Украине — ВВС 1 декабря, 06:13 На рынке в Кишиневе (Фото:Max Lomakin/BBC)

В результате ракетных ударов РФ по Украине в Молдове начались массовые отключения электроэнергии. Как оценивают сложившуюся ситуацию предприниматели и обычные граждане, и реальна ли угроза действующему правительству — в репортаже ВВС.



Історично маленька Молдова майже повністю залежала від імпорту дешевого російського газу, і практично всі її лінії електропередач проходять через Україну.

Тому удари по українській енергетиці залишили частину країни без світла, а влада попереджає про нові відключення.

Молдовський віцепремʼєр Андрей Спину звинувачує Росію у «гібридній війні» проти його країни.

«Все просто, — каже Спину, — вони не хочуть, щоб Молдова пішла європейським шляхом».

Росія заборонила імпорт молдовського вина / Фото: Max Lomakin/BBC

Лише за 500 метрів від кордону з Україною розташований винний регіон Пуркарі. Місцева виноробня Purcari протягом багатьох років продавала майже всю свою продукцію до Росії, тому коли Москва запровадила ембарго на молдавське вино у 2006 і 2013 роках, це майже знищило виноробний бізнес.

«Ми не могли платити зарплату. Не могли платити нашим постачальникам. За одну ніч ми втратили наш найбільший ринок», — каже голова ради директорів Purcari Winery Group Васіле Тофан.

Вино має величезне значення у Молдові, як у соціальному, так і в економічному плані. Тофан вважає, що російське ембарго були прямим результатом спроб Молдови вийти зі сфери впливу Росії у бік Європи.

«Росія завжди знаходила способи використати економічні важелі для досягнення своїх геополітичних цілей», — каже він.

Але виноробня Purcari поставилась до кризи як до нової можливості й стала найбільшим експортером молдавського вина в ЄС, США та Азію.

Їхній досвід перегукується з тим, що зараз переживає Молдова з газом і електроенергією.

Віцепрем'єр країни каже, що Росія у такий спосіб тисне на Молдову, щоб відвернути від заявленої інтеграції до ЄС.

Уряд у Кишиневі отримує допомогу від ЄС і пропонує субсидії для найбідніших, але все одно має серйозні проблеми.

Інфляція в країні досягла 30%, і деяким людям важко оплачувати навіть комунальні послуги.

Стрімке зростання інфляції призвело до збільшення кількості бідних у Молдові / Фото: Max Lomakin/BBC

На столичному ринку літні жінки в хустках розкладають свій товар, прилавки рясніють від свіжих овочів і фруктів.

«Дуже важка зима, вона ще не почалася, а ми вже відчуваємо її наслідки, — бідкається продавчиня Марія. — Рахунки — шалені. Люди економлять на їжі, щоб не залазити в борги і не втратити житло».

Але ситуація може погіршитись, адже російський енергетичний гігант Газпром погрожує ще зменшити постачання в Молдову.

Проєвропейський уряд у Кишиневі звинувачує Росію у нечесному партнерстві й намагається позбутися залежності від російських енергоресурсів.

Однак це легше сказати, ніж зробити, адже на під'єднання електросистеми Молдови до європейської континентальної мережі піде кілька років.

А поки що вся електроенергія йде не лише через Україну, а й через контрольований Росією регіон Молдови Придністров'я.

Лінії електропередач проходять через величезну Кучурганську електростанцію на території так званої Придністровської Молдавської Республіки, де розміщені 1500 російських «миротворців».

Тому і влада, і винороби інвестували значні кошти у відновлювані джерела енергії. Вони планують, що за п’ять років стануть повністю енергонезалежними.

«Ми не хочемо бути залежними від дуже непередбачуваного і неспокійного сусіда», — каже винороб Васіле Тофан.

Тисячі протестувальників на вулицях Кишинева вимагають відставки президента / Фото: Max Lomakin/BBC

А тим часом непроста економічна ситуація вивела на вулиці столиці тисячі, а можливо, десятки тисяч людей. Вони звинувачують владу в зростанні вартості життя та вимагають відставки президента Молдови Маї Санду. Деякі з них вбачають вирішення кризи у тісніших зв’язках з Росією.

Кажуть, що за організацією протестів стоїть олігарх-вигнанець Ілан Шор, відомий своїми зв’язками з Кремлем.

Журналісти-розслідувачі навіть стверджують, що учасникам мітингів платять за участь. Самі ж протестувальники наполягають, що брали гроші лише на покриття своїх витрат.

Вторгнення Росії в Україну сильно вдарить по Молдові, а цьогорічна зима, найімовірніше, буде важкою.

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