«Не исключаем все сценарии». Президент Молдовы сообщила о подготовке к возможному нападению России

29 июля, 15:43
Президент Молдовы Майя Санду (Фото:Офис президента)

Президент Молдовы Майя Санду (Фото:Офис президента)

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна готовится к возможному нападению России. Об этом сообщает румынский портал Digi 24.

«Мы не исключаем все сценарии, в том числе самые пессимистичные. Мы готовимся ко всем сценариям. В ситуации, когда Россия попытается напасть на Республику Молдова, мы, очевидно, обратимся за помощью», — сказала она во время визита в Бухарест.

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По ее мнению, Молдова пострадала от российского нападения на Украину больше других стран.

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«Наши учреждения внимательно следят за развитием ситуации в приднестровском регионе, мы анализируем риски, которым мы подвергаемся изнутри страны», — добавила она.

Ранее премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что ее народ опасается вторжения России.

При этом заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане в начале июля говорил, что в Альянсе сомневаются, что РФ на сегодняшний день может представлять серьезную угрозу для Молдовы.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Россия Молдова Майя Санду

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