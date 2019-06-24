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Олигарх Плахотнюк ушел в отставку с поста главы Демократической партии Молдовы

Сегодня, 11:20
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Олигарх Плахотнюк ушел в отставку с поста главы Демократической партии Молдовы - фото

REUTERS/Vladislav Culiomza

Плахотнюк заявил, что претендует на какую-либо должность в партии, но отказываться от мандата не будет

Молдавский олигарх Влад Плахотнюк заявил, что уходит в отставку с поста главы Демократической партии Молдовы.

Об этом он написал у себя в Facebook.

«Лидеры парламентских проевропейских партий заявляют, что отказываются от диалога с Демпартией из-за того, что эту партию возглавляю я. Хочу устранить это препятствие. Сегодня я сложил мандат председателя Демократической партии. Призываю своих коллег созвать съезд партии и избрать нового лидера, а также утвердить новую политическую программу партии в качестве парламентской оппозиции», — отметил он.

По его словам, он не претендует на какую-либо должность в партии, однако отказываться от депутатского мандата не будет.

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В Молдове в течение нескольких недель было двоевластие: у власти одновременно были правительство Демпартии во главе с политиком Павлом Филипом и правительство президента Молдовы Игоря Додона с премьером Майей Санду.

Однако вечером 14 июня в Молдове старое правительство Павла Филипа в полном составе ушло в отставку.

Легитимность нового правительства Санду признали США, ЕС, а также РФ. Президент Игорь Додон высказался в поддержку правительства Санду.

Кроме того, стало известно, что Молдову покинули политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией.

Теги:   Молдова

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