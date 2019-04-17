Могерини предложила активнее использовать ВМС Евросоюза для борьбы с нелегальной миграцией
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что европейские страны должны активнее использовать ВМС в Средиземном море для борьбы с нелегальной миграцией.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Я всегда выступала за то, чтобы военно-морские силы и средства оставались в международных водах, потому что они оказались очень эффективным сдерживающим фактором для контрабандистов, перевозивших мигрантов", - заявила Могерини.
Политик напомнила о военно-морской операции София, благодаря которой прибытие нелегальных мигрантов в Евросоюз сократилось на 80%.
"Я все еще надеюсь, что они могут пересмотреть свое решение и распорядятся передислоцировать военно-морские силы в международные воды", - заявила Могерини.