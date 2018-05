Мое тело – мой выбор. Ирландия прощается с небывало жестким запретом на аборты

25 мая в Ирландии состоялся исторический референдум, призванный изменить одно из самых жестких на Западе законодательств относительно абортов и засвидетельствовать постепенный уход страны от католических социальных догм.

Согласно первым данным экзит-полов, которые были обнародованы в ночь на 26 мая после закрытия участков для голосования, подавляющее большинство ирландцев - порядка 68% - высказались за отмену конституционного запрета абортов, в то время как сторонники этой нормы получили лишь около 32%. Таковы данные опроса, проведенного компанией Ipsos/MRBI для газеты The Irish Times. Предварительные итоги голосования объявят вечером 26 мая.

На всенародное голосование был вынесен вопрос об отмене так называемой "восьмой поправки" конституции, которая закрепляет право на жизнь нерожденного ребенка наравне с правом на жизнь его матери.

Этот пункт внесли в основной закон Ирландии 35 лет назад – в результате ирландкам было запрещено делать аборты под угрозой тюремного заключения сроком до 14 лет. Исключений не делали даже для случаев, когда беременность наступила после изнасилования либо были обнаружены серьезные пороки развития плода.

НВ рассказывает о том, почему этот референдум так важен и что он значит для будущего Ирландии.

По иронии судьбы, в 1983 году злополучная "восьмая поправка" к ирландской конституции была также утверждена после референдума. Тогда 67% населения поддержали идею ужесточить и без того запрещенную в стране практику абортов.

После того, как государство конституционно гарантировало право на жизнь еще неродившимся детям, их матери потеряли возможность прерывать беременность, если ее причиной стало изнасилование либо инцест. Аборты оказались вне закона и в тех случаях, когда у плода диагностировали несовместимые с жизнью отклонения.

С тех пор в Ирландии прошло еще четыре референдума об абортах. Два из них добились небольшого послабления для женщин: ирландкам разрешили прерывать беременность в других странах, а в самой Ирландии дали "зеленый свет" распространению информации о таких зарубежных возможностях.

Еще два всенародных голосования прошли впустую для сторонников легализации абортов. Им не удалось собрать достаточно голосов в поддержку идеи о том, что риск самоубийства матери, не желающей продолжать беременность, может стать достаточным основанием для аборта.

Правда, впоследствии власти Ирландии все же утвердили отдельные уступки в пользу здоровья женщин. В 2013 году в стране был принят закон, согласно которому ирландки получили право прерывать беременность, если она несет прямую угрозу жизни матери – в том числе из-за ее желания совершить самоубийство. В последнем случае серьезность намерений женщины должна была доказать целая комиссия из трех специалистов - двух психологов и гинеколога.

Неудивительно, что даже после введения этих послаблений в Ирландии совершалось мизерное количество легальных абортов по медицинским показаниям: к примеру, в 2016-м году их было всего 25, по данным минздрава страны.

С 1980 года около 170 тыс. беременных из Ирландии сделали аборты в клиниках Великобритании

Куда более популярным в последние годы стал так называемый "абортный туризм" – короткие поездки тысяч ирландок в ближайшие страны, как правило Великобританию или Нидерланды, ради легального прерывания беременности. По данным британского министерства здравоохранения, с 1980 года такие операции на Туманном Альбионе совершили около 170 тыс. беременных из Ирландии.

Эта цифра лишь отчасти отражает масштаб проблемы, так как не включает в себя аборты, выполненные в других странах, а также самостоятельные попытки ирландок прервать беременность на ранних сроках медикаментозно. Последнее в Ирландии сделать крайне непросто: подобные действия также вне закона, и даже противозачаточные средства женщины могут купить исключительно по рецепту врача.

От решения ирландцев о том, стоит ли исключать из конституции одиозную восьмую поправку, зависела судьба дальнейших мер по легализации абортов.

Женщинам разрешат аборты в период до 12 недель беременности, а в исключительных случаях – до 23-й недели

По итогам голосования депутаты ирландского парламента планируют одобрить внесение новых поправок в законы. Женщинам разрешат аборты в период до 12 недель беременности, а в исключительных случаях – к примеру, при наличии угрозы жизни матери или тяжелых пороках развития плода, – до 23-й недели беременности.

Такие шаги позволят избежать случаев подобного тому, что произошел в Ирландии в 2012 году. Тогда 31-летняя уроженка Индии Савита Халаппаванар умерла от сепсиса после трех дней в больнице, так как на 17-й неделе, диагностировав срыв беременности, врачи отказались делать аборт до тех пор, пока сердце плода не перестало биться. Случай вызвал огромный резонанс в стране и стал одним из поводов для нынешней кампании в защиту легализации абортов.

Большинство жителей страны считают важность голосования исключительной: многие из эмигрантов специально вернулись на родину в эти дни, чтобы их голос также сыграл свою роль.

I'm coming #HomeToVote ! Will be traveling 5,169 miles from LA to Dublin and will be thinking of every Irish woman who has had to travel to access healthcare that should be available in their own country. Let's do this, Ireland! #repealthe8th #VoteYes pic.twitter.com/fZDxUIGrs9