Мое тело – мое дело: тысячи людей протестуют против ограничения на аборты в Норвегии

В Норвегии протестуют против ограничения на аборты

17 ноября в норвежских городах тысячи протестующих собрались, чтобы выразить свою позицию против ограничения возможности для женщин сделать аборт.

Об этом сообщает Reuters.

В столице Норвегии Осло демонстранты прошли через центр города, держа в руках баннеры с лозунгами, такими как Мое тело - мое дело и Защитить аборт.

"Новый закон, который предлагается ввести, ограничивает права женщин, - говорит Ине Лунд, 22-летняя студентка, - Я чувствую, что женщине нужно право выбора".

Вопрос ограничения абортов сыграл важную роль в убеждении христианских демократов проголосовать о присоединении к правящей коалиции - оппозиционной лейбористской партии. Это позволит премьер-министру Эрну Солбергу удержать большинство в парламенте до выборов 2021 года.

Христианские демократы хотят запретить прерывать беременность после 12 недели за исключением случаев, когда речь идет о врожденных пороках или угрозе жизни.

Опросы показывают, что только 16% норвежцев поддерживают изменения в законодательстве об абортах.

Смотрите также