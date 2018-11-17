Мое тело – мое дело: тысячи людей протестуют против ограничения на аборты в Норвегии

17 ноября в норвежских городах тысячи протестующих собрались, чтобы выразить свою позицию против ограничения возможности для женщин сделать аборт.
Об этом сообщает Reuters.
В столице Норвегии Осло демонстранты прошли через центр города, держа в руках баннеры с лозунгами, такими как Мое тело - мое дело и Защитить аборт.
"Новый закон, который предлагается ввести, ограничивает права женщин, - говорит Ине Лунд, 22-летняя студентка, - Я чувствую, что женщине нужно право выбора".
Вопрос ограничения абортов сыграл важную роль в убеждении христианских демократов проголосовать о присоединении к правящей коалиции - оппозиционной лейбористской партии. Это позволит премьер-министру Эрну Солбергу удержать большинство в парламенте до выборов 2021 года.
Христианские демократы хотят запретить прерывать беременность после 12 недели за исключением случаев, когда речь идет о врожденных пороках или угрозе жизни.
Опросы показывают, что только 16% норвежцев поддерживают изменения в законодательстве об абортах.
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