Золотая заплата времени. Ремонт, повторное использование и перепродажа одежды все больше входят в моду — The Economist 30 января, 07:36 Эксклюзив NV Многие бренды будут побуждать клиентов не выбрасывать поврежденную одежду, а чинить ее (Фото:congerdesign/pixabay.com)

Имоджен Уайт, координирующий редактор раздела Культура The Economist, рассказывает, как бренды присоединятся к созданию альтернатив быстрой моде.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



Люди купують більше одягу, ніж раніше, і носять його менше. Щосекунди еквівалент наповненого текстилем сміттєвоза викидають на звалище або спалюють. Недивно, що законодавців мод, особливо молодих, дедалі більше хвилює вплив індустрії на навколишнє середовище. У 2023 році невдоволення швидкою модою продовжить зростати в рамках більш широкого просування бізнес-моделей циркулярної економіки, за яких виготовляється менше нових товарів та більше прибутку генерують схеми переробки, перепродажу та оренди. Чимало брендів розвиватимуть свої ремонтні сервіси, аби спонукати клієнтів не викидати пошкоджений одяг, а лагодити його.

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