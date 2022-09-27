Без подготовки. Мобилизованных россиян сразу везут на фронт в Украину — СМИ 27 сентября, 13:00 Мобилизованных россиян сразу везут на фронт без подготовки (Фото:Handout via REUTERS)

В России мобилизованных мужчин отправляют сразу на фронт в Украину, сообщает Telegram-канал Первый отдел.

Мобилизованные не участвуют в учениях, не проходят медицинскую комиссию и не проходят никакую подготовку.

На видео мобилизованный россиянин говорит, что их уже отправляют в Херсон, а в учениях и подготовке им официально отказали.

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«Нам официально сказали, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет. Официально командир полка подтвердил эту информацию. 29 сентября у нас отправка в Украину, в Херсон. Думайте сами, решайте сами, что с этим делать. Ни стрельб, ни тактической, ни теоретической подготовки, них*я не было», — сказал он.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать миллион россиян на войну против Украины.

