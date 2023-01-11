Россия перебрасывает обученных мобилизованных из Беларуси на Луганское направление — Беларускі Гаюн 11 января, 15:44 Российские военные в Беларуси, октябрь 2022 года (Фото:Минобороны Беларуси)

В Россию во вторник, 10 января, прибыл эшелон с обученными российскими мобилизованными, которые прошли подготовку в Беларуси.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, также эту информацию подтверждает Сообщество железнодорожников Беларуси.

По их данным, 7 января в 18:30 из Брестской области Беларуси был отправлен эшелон с техникой и личным составом ВС РФ. В эшелоне находилось: 25 вагонов-платформ с техникой, три грузовых вагона и девять пассажирских вагонов, где находилось приблизительно 450 человек.

Видео дня

Группа уточняет, что в составе было 27 грузовиков с Уралами, КамАЗами и ГАЗ-66, а также один бензозаправщик КамАЗ, а на части машин был нанесен зимний камуфляж.

Эшелон с техникой и войсками, по их данным, через Калинковичи и Гомель отправился в РФ, а точнее на ЖД-станцию Подгорное в Воронежской области РФ, куда прибыл 10 января.

«Отдельно стоит подчеркнуть, что эта станция находится менее чем в 100 км от Луганской области Украины», — пишет Гаюн.

Накануне в ГПСУ сообщали, что российские оккупанты постепенно перебрасывают свои войска из Беларуси на восток Украины, чтобы усилить свою группировку.

Ранее командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси остается маловероятной, несмотря на стягивание россиянами на территорию страны военной техники и запланированные совместные учения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться с территории Беларуси в направлении Киева.