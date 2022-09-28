Без подготовки уехали сотни призывников. Мобилизованных в Белгородской области отправили на фронт в Луганскую область — СМИ 28 сентября, 13:14 Сотни призывников из РФ уехали в Сватово Луганской области (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Российских мобилизованных в Белгородской области без подготовки отправили в зону боевых действий — в село Сватово Луганской области, сообщают Важные истории.



«Сегодня рано утром они уехали в Сватово, в самую зону боевых действий. Уехали сегодняшние ребята, 179 человек, а 26-го уехали еще 200. У меня сестра в Белгороде находится, говорит, что таких ребят с машинами едет очень много, их все везут и везут», — сказала сестра одного из мобилизованных Дарья Шевкунова.

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Ее брату, Александру Лазебному, 29 лет он служил в армии шесть лет назад, боевого опыта у него нет.

22 сентября Лазебному пришла повестка, 23-го он сам пришел в военкомат. У призывника есть заболевания позвоночника, проблемы с ногами, но это проигнорировали. Медкомиссии перед мобилизацией не было.

Накануне Telegram-канал Первый отдел сообщал, что российские мобилизованные не участвуют в учениях, не проходят медицинскую комиссию и не проходят никакую подготовку.

Мобилизованный россиянин рассказал, что их уже отправляют в Херсон, а в учениях и подготовке им официально отказали.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать миллион россиян на войну против Украины.

