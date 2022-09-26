В Липецке мобилизованных отправляют на линию фронта после одного дня обучения — СМИ 26 сентября, 11:05 Женщина из Липецка рассказала, что ее мужа отправили на фронт после дня обучения (Фото:Handout via REUTERS)

В РФ жена мобилизованного из Липецка Татьяна Доценко рассказала, что ее 45-летнего мужа рядового Андрея Козырева «отправляют на линию фронта с Донбассом» после одного дня обучения, сообщает Медиазона.

По словам женщины, ее муж получил повестку в пять утра 22 сентября, к семи часам пошел в военкомат.

«В 10:30 где-то собрали два автобуса и повезли в Белгородскую область», — добавила она.

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Она отметила, что «учения были один день», а сегодня ее муж сообщил, что их отправляют на линию фронта.

«Их 1 000 человек, медкомиссии не было», — добавила Татьяна Доценко.

Женщина сказала, что ее мужа отправили в 237-й танковый полк. По ее словам, его призвали как гранатометчика.

«Он звонил опять где-то полчаса назад, стоят на плацу, бронежилет и каску выдали», — добавила она.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать миллион россиян на войну против Украины.



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